El emotivo gesto de Camela a Jenni Hermoso en pleno concierto

Camela ha parado su show para dedicar unas bonitas palabras a Jenni Hermoso, una gran fan y, sobre todo, amiga del grupo.

Dioni ha hecho una pausa entre canción para contar una pequeña pero gran historia a sus fans allí presentes.

"Ahora ha llegado una parte en la que yo empezaba una canción y aquí no hablaba, pero hoy voy a hacer una cosa distinta. Mirad, os voy a contar una pequeña historia, ¿vale? No se cómo va a salir porque sabéis que yo expresarme, la verdad que no sé contar muy bien las cosas pero...", ha empezado diciendo Dioni antes relatar su anécdota.

"Hará cosa de unos 10, 12 años más o menos nosotros estábamos en un concierto por allá por Madrid. Al terminar el concierto me llegó Cristofer y me dijo 'papa hay una chiquilla que ha venido con su hermano que te quiere conocer, ella es jugadora de fútbol profesional, ella juga en el Atlético de Madrid', por aquel entonces, 'y es una candidata el día de mañana de ganar un mundial de fútbol', ella es Jenni Hermoso', ha dicho Dioni y, acto seguido, la ovación ha sido fulminante.

El cantante ha proseguido hablando sobre la bonita relación que mantienen con la cantante: "Jenni ha llegado ya a ser parte de nosotros, de nuestra familia, una gran amiga, y la verdad que por los momentos que está pasando no son nada fáciles, yo no voy a entrar en una cosa ni en otra, ella sabe el cariño y el apoyo que tiene con nosotros, pero como campeona del mundo y camelera como es como todos nosotros, yo solo pido que todos a coro digamos su nombre", ha pedido, para justo después corear entre todos "Jeeeeenni, Jeeeeeenni".

"Esto es para ti cariño, esto es la familia de los cameleros y cameleras de toda España que están contigo, un beso Jenni, te quiero vida", ha concluido muy cariñosamente el artista a la futbolista.

La futbolista ha compartido el vídeo del momento en redes sociales acompañado de un "os quiero con el alma".

Sin lugar a dudas ha sido un precioso gesto por parte del grupo a su gran amiga en este duro momento que le está tocando vivir.