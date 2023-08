Aitana muestra su apoyo a Jennifer Hermoso: "Ha sido horrible"

Aitana se suma a la larga lista de apoyos públicos que acumula Jennifer Hermoso. La suspensión provisional de la FIFA a Luis Rubiales como Presidente de la RFEF continúa vigente. A pesar de que ha rechazado dimitir y su madre de ha puesto en huelga de hambre, sus apoyos son escasos.

No así los de Jennifer Hermoso, que ha recibido una oleada de cariño dentro y fuera de nuestras fronteras. Numerosas asociaciones y equipos han mostrado su solidaridad con la jugadora tras el polémico beso de Rubiales y bajo el lema 'Se acabó' han salido numerosos testimonios de acoso y machismo a la luz. El último el de Berta Collado, que ha denunciado la actitud de Enrique Cerezo -presidente del Atlético de Madrid- en una entrevista que le hizo en Sé lo que hicisteis.

Aitana, que viajaba hace unos días a Ciudad de México para actuar en los Kid's Choice Awards, aprovechó su paso por la alfombra roja para mostrar su apoyo a la jugadoray salir en su defensa ante una actitud por parte de Rubiales que considera "horrible".

"Por supuesto que la hemos apoyado. Me parece algo completamente horrible, que hayan sido Campeonas del Mundo, que eso es algo absolutamente espectacular, y se esté hablando solamente de eso, que ha sido horrible", aseguraba ante los micrófonos de la prensa mexicana.

La artista de Barcelona recalcaba la importancia de crear conciencia y debate alrederdor de estas actitudes para evitar que continuasen reproduciéndose.

"Para mi es importante que se hable de eso para exponerlo y que no vuelva a pasar más, no solamente ellas han ganado el mundial sino que se hable abiertamente de esto y que se diga 'no es no', y que si no hay un 'sí' sigue siendo 'no', entonces me parece increíble lo que se está formando alrededor, esta protesta tan necesaria e importante y ojalá que estas cosas no vuelvan a pasar más, la verdad", dijo.

Además, la cantante habló de su íntima relación con Sebastián Yatra y de la importancia de vivir sus relaciones en la intimidad, sin necesidad de exponerlas, aunque lo cierto es que ya no esconden su amor.