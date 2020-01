Cameron Diaz anuncia que ha sido mamá junto a su marido Benji Madden

Cameron Diaz, de 47 años, lleva un tiempo retirada del mundo del espectáculo, y nunca había expresado su deseo de ser madre, así que ya no esperábamos dar una noticia como esta, ¡pero sí! La actriz ha sido madre de una niña, a la que han puesto de nombre Raddix Madden.

Diaz y su marido Madden, de 40 años, cumplen este domingo cinco años de casados, ¡y qué mejor forma de celebrarlo! Una fuente cercana a las celebridades dijo a la revista People que la pareja "tenía muchas ganas de agrandar la familia".

Diaz ha hecho el anuncio con un comunicado en su cuenta de Instagram, en el que explicó que aunque están "muy felices de compartir la noticia" también sienten "un fuerte instinto de proteger la intimidad de la pequeñita":

"¡Feliz año nuevo de parte de la familia Madden! Nos sentimos tremendamente felices, bendecidos y agradecidos de empezar esta nueva década anunciando el nacimiento de nuestra hija, Raddix Madden

Inmediatamente ha capturado nuestros corazones y ha completado nuestra familia. Estamos encantados de compartir esta noticia, pero también sentimos un instinto de proteger la privacidad de nuestra pequeña. Así que no subiremos ninguna foto ni compartiremos más detalles que el hecho de que ¡es muy, muy mona! Algunos dirían incluso RAD :)

De nuestra familia a las vuestras, os mandamos todo nuestro amor y mejores deseos de un Feliz Año Nuevo y una Feliz Década Nueva."

La decisión de mantener a su hija en privado, va acorde con la actitud que tanto Díaz como Madden, guitarrista de la banda Good Charlotte, han tenido durante toda su relación. De hecho, todo este proceso de convertirse en padres, se ha llevado con meticuloso secretismo.

La pareja disfruta de su amor en Hollywood / Gtres

También su romance y su boda fueron llevados casi en secreto y rara vez se dejan ver en público, a menos que tengan compromisos profesionales. La actriz y el músico contrajeron matrimonio en enero de 2015 en una ceremonia íntima celebrada en su casa en Los Ángeles, Estados Unidos.

La última vez que Díaz compartió con la prensa fue en un evento de la publicación Entertainment Weekly en febrero de 2019, para conmemorar el vigésimo quinto aniversario de su película My Best Friend Wedding. Anteriormente había promovido en 2016 su libro The Longevity Book.

Por su parte, Madden presentó en 2018 'Generation Rx', su más reciente disco con Good Charlotte, en donde comparte el liderazgo vocal con su hermano Joel Madden, esposo de la diseñadora Nicole Richie.

¡Muchas felicidades, familia! 👩👱👶