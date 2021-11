Camilo, artista y futuro padre: su relación con Evaluna, su trastorno del sueño y el día que se quitó el bigote

Camilo se ha convertido en los últimos años en una de las primeras figuras de la música latina. Prácticamente todas las composiciones que ha estrenado han alcanzado los primeros puestos de las listas y algunas de ellas como Vida de rico o la reciente Índigo, con la que anunció su paternidad, se han convertido en verdaderos himnos.

Sus primeros pasos en la música

Camilo Echeverry Correa (Medellín, Colombia, 1994) dio sus primeros pasos en la música tras ganar en el año 2007 el reality Factor XS en su país natal. A partir de ahí, se abrió un mundo de posibilidades para el artista, que ha hecho del bigote su particular sello personal.

Entre sus temas más escuchados se encuentra la colaboración con Pedro Capó en Tutu, un tema al que más tarde se unió Shakira y que el año pasado le valido un Latin Grammy como Mejor Canción Pop.

Favorito, Vida de Rico, No te vayas o Por Primera Vez son algunos de los numerosos temas que el artista dedica a su mujer y futura madre de su hijo, con la que se dio el sí quiero en 2020.

Su relación con Evaluna Montaner

Se conocieron por primera vez en 2013 en La Voz Colombia, donde Evaluna acompañaba a su padre, Ricardo Montaner, que era coach del programa. Dos años más tarde volvieron a encontrase en un rodaje publicitario y a partir de ahí comenzaron a saltar las chispas. Se pidieron una cita, fueron al cine... Y tras cinco los de relación, la pareja se casó en febrero de 2020 en una ceremonia muy emotiva. El videoclip de su tema Por primera vez se hizo con las imágenes del día de su boda.

La cantante venezolana eligió un vestido largo, de color blanco con corte princesa, encaje en la parte superior y con un pronunciado escote. El intérprete de Medellín no pudo evitar llorar al verla acercarse al altar.

La petición de mano fue un poco menos discreta. Camilo le propuso casarse en una sala de cine, con el patio de butacas lleno y toda la familia en la sala. El final de la historia ya se sabe: Evaluna dijo que sí.

Su futuro bebé, Índigo

A través de la música, como acostumbran a hacer, la pareja anunció la llegada de su primer hijo. Sus fans se quedaron de piedra cuando vieron la incipiente barriguita de Evaluna en el vídeo musical, donde enseñan el test de embarazo positivo y la reacción del cantante, que no puede contener las lágrimas de alegría.

El primer retoño se la pareja se llamará Índigo, un nombre poco común que se utiliza tanto para hombre como para mujer. Esto les permite a Camilo y a Evaluna mantener oculto el sexo del bebé hasta el final de su embarazo. Evaluna ya tomó precauciones suficientes al publicar la noticia en redes y escribir que tiene ganas de "verlx llegar".

Su trastorno del sueño

Fue su mujer Evaluna la que desveló el trastorno neurológico que padece el cantante durante una entrevista en el programa argentino La Peña de Porfi. Se trata de la narcolepsia, que se caracteriza por una somnolencia extrema durante el día y ataques repentinos de sueño.

A colación de una pregunta sobre su día a día en pareja, la venezolana contó que cuando supo que se lo habían diagnosticado no lo vio como algo negativo, al contrario. Se trataba de algo que debía aprender de su marido, al igual que Camilo debía aprender de ella en otros aspectos.

Además, Evaluna confesó que el colombiano debe prestar especial atención a su agenda para evitar que esta enfermedad le afecte a sus compromisos laborales. También reveló que Camilo se acuesta temprano y que no suele quedar por las noches con amigos.

El día que se quitó el bigote

El afilado bigote del cantante se ha convertido en su seña de identidad, pero lo cierto es que el cantante lo luce hace relativamente poco.

"Hace más o menos cuatro años tuve una semana en la que no quería hacer nada. Entonces no me afeité, me puse a escribir y ya. En esa semana, el bigote me creció más rápido que toda la barba y, por curiosidad, me lo levanté hacia los lados. Me tomé una foto para hacer un chiste y la subí a las redes sociales. ¡La gente odió mi nuevo look! Me acuerdo perfecto", contó en 2020 en una entrevista en Instagram con Lizardo Ponce.

Sin embargo, aunque a sus seguidores no les gustó el cambio en un primer momento, el artista se vio favorecido y desde entonces no se lo ha quitado.

Camilo, sin bigote en 'El Hormiguero' // El Hormiguero

Su foto sin bigote la vimos el pasado marzo cuando visitó El Hormiguero y Pablo Motos probó con él una aplicación del móvil que borra la barba y bigote de los usuarios. ¡Estaba irreconocible!

Los Montaner, la familia política de Camilo

Igual que Evaluna es una más en la familia Echeverry, Camilo es uno más en la familia del cantante Ricardo Montaner. El famoso músico es el padre de Evaluna.

La mujer de Camilo, cantante y actriz, es la pequeña del clan. Evaluna tiene cuatro hermanos: Ricky y Mauricio, hermanos de padre y madre (Marlene Rodríguez Miranda), y Alejandro y Héctor, fruto del primer matrimonio de Ricardo Montamer con Ana Rosa Vaz Pönicke.

Mau y Ricky tienen un dúo musical juntos además de ser coaches del talent musical La Voz.