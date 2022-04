Camilo y Evaluna ya son padres: nace Índigo, su primera hija

Camilo y Evaluna ya son padres. Después de nueve meses de dulce espera, su primera hija ya ha llegado al mundo.

Así lo informan desde Despierta América, un programa matutino estadounidense de la cadena Univision que ha arrancado su programación dando la gran noticia.

Además, el mismo medio asegura que se trata de una niña, ya que la pareja no quiso saber el sexo del bebé hasta el momento de su nacimiento.

Por este motivo Camilo y Evaluna escogieron Índigo como nombre para su primer bebé, ya que se utiliza tanto para hombre como para mujer. De momento, ni Evaluna ni Camilo han hecho declaraciones ni han confirmado la buena nueva.

La pareja contó hace un tiempo que pasaron varios meses hasta que consiguieron concebir un hijo por primera vez, especialmente debido a las remotas posibilidades de quedarse embarazada que tenía Evaluna: "Los médicos me dijeron un millón de veces que no podría tener hijos y que iba a ser imposible por mis hormonas y por otras cosas que supuestamente no estaban bien en mi cuerpo", relataba la esposa de Camilo.

Durante los últimos meses, Evaluna no ha dejado de presumir de barriguita de embarazada. Ha compartido con sus seguidores tiernas instantáneas familiares, prueba de las ganas que tenía de que su primer retoño llegase al mundo.

Qué significa Índigo

Índigo es un nombre poco común que se utiliza tanto para hombre como para mujer.

Según la web Significado de nombres, Índigo tiene su origen en el griego y significa "persona de la India". El diccionario de la Real Academia Española (RAE) apunta que el término alude al añil: un color de tonalidad azul oscura que se usa en la industria textil y que se obtiene de la planta conocida como Indigofera tinctoria.

La televisión colombiana Canal RCN apunta el significado de este término tomando como base la cultura de la India. Se acuñó en la doctrina de la Nueva Era por lo que "hay personas a las que se le atribuye el adjetivo Índigo, por encontrarse en un estado elevado de la evolución de la raza humana".