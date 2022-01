Los problemas de Evaluna y Camilo para convertirse en padres: "Dijeron que no podría tener hijos"

Evaluna Montaner ha confesado los problemas que tuvieron Camilo y ella para concebir a su primer hijo, Índigo, y ha hablado de su lucha contra la infertilidad , después de que los médicos le dijeran que "no podría tener hijos" .

Camilo se encuentra ahora mismo en uno de los mejores momentos de su vida. Tras su éxito en los Latin Grammy y su reciente matrimonio con su pareja, la cantante Evaluna Montaner, parece que todo en su vida va sobre ruedas, especialmente desde que la pareja anunció el nacimiento de su primer hijo.

Este 2022, Evaluna y Camilo estrenarán paternidad por primera vez y están muy ilusionados. Así lo demostraron con su última canción, Índigo –nombre que también recibirá el pequeño–, con una letra muy íntima en la que demuestran que la llegada de su primogénito era algo que llevaban esperando desde hacía mucho tiempo. "No sé si es posible, pero yo llevo ya mucho tiempo soñando contigo", canta el cantante colombiano junto a su esposa.

Y es que, tal y como ha revelado ahora la propia Evaluna, este acontecimiento es poco más que un milagro para la pareja, que vivía con incertidumbre la posibilidad de concebir un hijo.

Así lo ha explicado en un nuevo episodio de su podcast En la sala, donde la actriz venezolana ha charlado con Rich Wilkerson Jr. y su esposa Dawn Chere, pastores de VOUS Church de Miami, y se ha sincerado sobre su embarazo "imposible".

No podían tener hijos

Charlando con sus invitados sobre los problemas para concebir, la cantante ha confesado que las posibilidades de quedarse embarazada eran muy remotas. "Los médicos me dijeron un millón de veces que no podría tener hijos y que iba a ser imposible por mis hormonas y por otras cosas que supuestamente no estaban bien en mi cuerpo”, relataba la esposa de Camilo.

Sin embargo, ante esta adversa situación causada por los problemas de infertilidad, la actriz ha asegurado que su fe fue un nexo de unión para ambos y que, finalmente, tras varios intentos, pudo quedarse embarazada. “Empezamos a intentar por un poco de tiempo y sucedió. Y me encanta que suceda siempre al tiempo que tiene que suceder. Dios es tan fiel en tu vida y en la nuestra”, ha explicado.

Así, Evaluna compartía su experiencia para todas aquellas parejas que se encuentran en la misma situación: “Es realmente genial poder compartir esto con la gente, porque muchas personas están luchando con esto, no solo con la infertilidad, sino con la espera (del bebé). Creo que la espera es lo más complicado de entender”, ha asegurado la hija de Ricardo Montaner.

Índigo, el original anuncio de su embarazo

El 13 de octubre de 2021, Evaluna y Camilo sorprendían a sus seguidores tras anunciar que estaban esperando su primer hijo. Sin embargo, no podrían haberlo comunicado de una manera más original: con un videoclip musical.

En el vídeo de Índigo, el tema que le han dedicado a su futuro hijo, aparecen ambos cantando una romántica canción para dar la sorpresa hacia el final, cuando ella sostiene el test de embarazo positivo y él no puede contener las lágrimas de alegría. "Porque llegó a mi vida el amor de mi vida, yo solo pedí al de arriba, pero contigo se le fue la mano", cantan ambos juntos en el estribillo.

A partir de ahí, se ven distintos vídeos en los que la pareja le da la noticia a sus familiares y amigos, todos igual de emocionados. Y sí, Índigo es el nombre del futuro bebé.

Poco después, Camilo compartía una serie de imágenes donde se veía la incipiente tripita de Evaluna con un bonito mensaje: "Y ahora todo huele y sabe mejor…VAMOS A SER PAPÁS! No veíamos la hora de compartir con ustedes la noticia más hermosa que hemos recibido. Dios nos escogió para ser los papás de Índigo y nos sentimos muy afortunados de verlx llegar y florecer! Los amamos y gracias por acompañarnos en cada paso siempre. La Tribu está creciendo!! Camilo, Evaluna e Índigo"