La canción homenaje a Aless Lequio que prepara su primo Álex García Obregón

Álex García-Obregón es uno de los tres hijos de Juancho, el hermano de Ana Obregón. El joven lleva 10 años dedicándose a la música y pronto lanzará el que será su primer álbum de estudio, bautizado All of the above.

No lo ha editado antes porque se define como "muy perfeccionista y también bastante crítico" consigo mismo, pero parece que ya no hay vuelta atrás. Humans, el primer single, ya está disponible y se trata de un aperitivo de lo que está por venir. En el vídeo del tema ha querido incluir un pequeño homenaje para su primo Aless Lequio, que moría el pasado año tras una infalible lucha contra el cáncer. El propio Álex aseguraba a Look que el videoclip "está dedicado a él y al final del vídeo sale, porque así lo siento".

Tal y como hemos comprobado, al final del clip aparece un mensaje in memoriam dedicado a Alessandro Lequio.

A sus 33 años, el joven se hace llamar Al Ex en las redes sociales, un distanciamiento de su apellido que no tiene nada que ver con una mala relación, sino que no quería aprovecharse de su fama de cuna. "El apellido de la familia es conocido y quizá no he querido tirar por ahí porque quería hacer mi propio caminito. Creo que se pueden abrir puertas y es algo de lo que no he huido activamente en estos últimos años, pero sí que he optado por tener una posición un poco más discreta hasta ahora. No me avergüenzo ni de mi familia, ni de mi apellido, es más, estoy súper orgulloso", contaba al citado medio.

El videoclip no será el único recuerdo que el cantante incluya en el álbum. Según detalla Jaleos, Al Ex tiene pensado incluir la voz del propio Aless en uno de los temas. "Aunque existía una diferencia de edad entre ellos, tenían muy buena química y rollo. La música los unió mucho en una época", dijo una fuente cercana a la familia al mismo medio.

No solo la música fue uno de los puntos de unión de los primos. El hijo de Juancho trabajó como creativo en Polar Marketing, la empresa que lideraba Aless Lecquio, y durante su infancia se criaron el uno muy cerca del otro, ya que los hermanos Obregón viven todos en la misma zona de La Moraleja.