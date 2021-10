Las canciones de Malú que hablan de Albert Rivera y su hija Lucía

Este 22 de octubre salía a la venta el último disco de Malú, Mil Batallas, un álbum que supone el regreso de la cantante después de que hace tres años lanzase Oxígeno, cuya gira se vio truncada por una lesión de tobillo que obligó a la cantante a guardar reposo durante varios meses. Era 2018 y la cantante todavía no imaginaba el giro de 180º que iban a sufrir tanto su vida laboral como su vida personal.

Pocos meses después de que la cantante tuviese que bajarse de los escenarios comenzó a especularse sobre una posible relación con Albert Rivera. Los rumores eran fuertes, pero las imágenes que lo confirmaron no llegaron hasta julio de 2019, cuando el político tuvo que ser ingresado por una gastroenteritis. Además, la pandemia paró la industria musical en seco y muchos artistas no pudieron retomar los conciertos que tenían previstos ni continuar con la promoción de nuevos proyectos.

Malú y Albert Rivera salen del hospital con su hija Lucía // GTRES

La pareja siempre ha llevado su relación en la más estricta intimidad, pero a finales de 2019 hacían una excepción para confirmar que se convertirían en padres. La pequeña Lucía nacía en junio de 2020 y ambos se mostraban entusiasmados por la familia que acababan de crear.

'Tejiendo Alas', una canción para su bebé

Pocos días antes de dar a luz, Malú presentaba a sus fans el que ahora es el bonus track de este nuevo disco, un tema en el que la cantante reflexiona sobre cómo afrontar su maternidad en una etapa tan complicada como la que se estaba viviendo, el confinamiento.

La cantante se refería a la canción como "una ventana de optimismo, una luz para cualquiera que se reconozca en ella, pero especialmente para las madres. Para todas: las que lo fueron hace mucho, las que están a punto de serlo, las que empiezan el camino... Da igual: esta historia de amor es siempre infinita".

"Mi cuerpo es nave nodriza, las noches sin luna será tu sonrisa la luz a seguir. No tengas miedo, estoy aquí", canta Malú.

Su relación con Albert Rivera era un 'Secreto a Voces'

En este nuevo disco, Malú ha querido incluir algunas referencias a su vida personal. En Secreto a Voces, por ejemplo, habla de un amor secreto, casi prohibido, igual que cuando su noviazgo con Rivera comenzó pulular en los tabloides. "Habla de la libertad de amar a quien quieras, de ser como quieras, de vivir como quieras sin verte juzgado. Sí, el disco tiene un poco ese hilo argumental", contó a ABC.

"Esta libertad de amar no tiene precio, este amor es un ataque al corazón, si consigues reanimarlo yo me quedo, sigo haciendo guardia por nosotros dos, somos un secreto a voces, ya no hay nada que esconder, ahora que ya me conoces, sabes que todo irá bien", dice la letra.

"Yo abriré de par en par las ventanas que cerré, y a mi lado seguirás, yo a tu lado seguiré, nada es por casualidad, hay algo más que no se ve, no sabemos cuándo, dónde ni por qué", canta la artista.

Vivir en 'Suiza', territorio neutral

Su relación con Albert Rivera también aparece de forma velada en 'Suiza', un tema en el que habla de Suiza como el país "donde puedes ser tu misma".

No es de extrañar que la cantante buscase un refugio imaginario donde vivir su amor libremente, ya que en la calle los paparazzis no dejaban de perseguirles buscando la información del momento. "Suiza'es un terreno neutral donde puedes ser tú, donde te quitas las armaduras y las caretas", desveló al periódico en una charla con Nacho Serrano.

"Perderemos el miedo de saltar al vacío, cruzaremos tormentos y nos cubriremos, yo con tu cuerpo y tú con el mio. Ya pueden apagarnos las estrellas porque no hay fuego que tenga miedo de la oscuridad"·

'Abran Fuego', un mensaje para los que critican

El tema Abran Fuego es toda una declaración de intenciones para todos los que han vertido su odio sobre ella. "Habla de la exposición constante a los disparos de la gente en las redes sociales", dijo en la citada entrevista con ABC.

"No pienso lo que sale por mi boca, y ahora si me quieren disparar, abran fuego, empieza el baile, que si aciertan me da igual", dice la letra.

Cabe destacar que no todas las canciones que se incluyen en Mil Batallas han sido escritas por la propia Malú. Aunque hay temas de otros autores, queda claro que la artista no tiene miedo a cantar -y contar- detalles y sensaciones de su vida más íntima. A través de su música, la artista nos acerca a la Malú más personal.