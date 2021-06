Candela Peña, víctima de acoso sexual en la calle: "Me ha esperado masturbándose"

Candela Peña ha sido víctima de acoso sexual en plena calle, tal como ha explicado a través de Instagram. La actriz salió a correr el pasado domingo sobre las 15.30 de la tarde cuando se percató de que un hombre la estaba siguiendo.

"Estoy volviendo a casa después de tener que llamar al 112 y gracias a que me han acompañado dos ciclistas venezolanos tras perseguirme un hombre robusto de 1'80, camisa blanca, riñonera, pelo canoso, barriga y pantalón corto. Tras girarme en varias ocasiones me ha esperado a mi vuelta entre matojos masturbándose... Y lo terrible es que tras empezar a correr sabía que no tenía escapatoria", ha relatado a través de Instagram Stories.

Candela Peña, víctima de acoso sexual // Instagram @candela_penya

Tras agradecer a los ciclistas su ayuda, Candela se ha mostrado muy molesta con la persona que la atendió cuando llamó a emergencias: "Y la del 112 diciéndome que no era concreta... Correr por senderos de bicis que van a dar a la casa de campo, ¿esto cómo se llama? Malas personas".

A pesar del tremendo susto, Candela se encuentra bien y ha agradecido a sus seguidores el apoyo recibido. "Qué asco, ya no podemos ni salir a calle de día. Es una tortura tener que mirar hacia atrás cada vez que vamos solas por si acaso. Espero que estés bien, queda tanto por hacer y cambiar... Un abrazo enorme y todo mi apoyo" le ha escrito una usuaria, mensaje que ha compartido la actriz para responderle: "Una verdadera tortura que tu tranquilidad a pleno día esté en manos de un pajillero mayor. Que igual en casa ha dicho 'me doy una vuelta y subo a comer'... inofensivo con su barriga, su riñonera y 50 años. Tranquilos, ningún niño".