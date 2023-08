La cantante Natalia Jiménez denuncia ser expulsada de un resturante por hablar español

Enfadada y disgustada, Natalia Jiménez no ha visto otra manera de denunciar el trato que ha recibido en un restaurante que grabando un vídeo que ha publicado en su cuenta de Instagram, donde acumula poco menos de dos millones de seguidores.

La cantante ha relatado que estaba comiendo en Gigi's, un establecimiento ubicado en Hollywood (Los Ángeles), cuando el personal la invitó a abandonar su mesa porque "les molestó que hablara español".

"Estoy aquí para decirles que no se vengan para acá porque aquí discriminan a los latinos, aunque los tengan trabajando allá atrás, aquí nos discriminan", dice en un vídeo sobre el que ha escrito "este sitio es racista".

Según su testimonio, aunque otras jóvenes sentadas a su lado estaban "hablando altísimo" a la artista le reprendieron que estuviese haciendo una videollamada con su hija. "Tengo una mesa de chicas al lado que están hablando altísimo, y a mí me están diciendo que no puedo estar al teléfono con mi hija porque estoy hablando muy alto", dice, visiblemente molesta.

"No es la primera vez que siento que me discriminan por hablar en español en Estados Unidos, ¡¡pero lo de hoy ha sido increíble!!", añadía, dejando entrever que no es la primera vez que se encuentra con una situación así por su nacionalidad.

Además, ha recalcado la hipocresía del establecimiento, que sí tendría personal latino contratado en cocina.

"No vengan acá! Terrible la atención con los latinos. Los tienen trabajando ahí, pero no nos quieren de clientes", reiteraba.

Muchos de sus seguidores se han lanzado a defender a la cantante y han acudido a Google a poner reseñas negativas. Además, la cuenta de Instagram del restaurante ha desactivado los comentarios.