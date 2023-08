Una exbailarina de Lizzo defiende que fue despedida tras engordar

Sigue laoleada de criticas contra Lizzo después de que tres exbailarinas suyas -Arianna Davis, Crystal Williams y Noelle Rodríguez- la demandaran por acoso sexual, bodyshaming y creación de un ambiente laboral hostil.

Las extrabajadoras han querido pronunciarse también públicamente tras la exclusiva que reveló NBC y han concedido la primera entrevista a un medio de comunicación. Davis y Williams han charlado con TMZ y han asegurado que las acusaciones contra la cantante son reales.

El motivo por el que Lizzo despidió a sus bailarinas

Sobre sus experiencias con la estadounidense, han dado su versión y han contado que todos los trabajadores que están con ella cumplen una norma 'no escrita' por la que deben obedecer a los caprichos de Lizzo ante el riesgo de ser despedidos si no lo hacen. Y han puesto como ejemplo su paso por el club de striptease en Ámsterdam, reafirmándose en que las obligaron a comerse plátanos que las artistas se estaban pasando por la vagina.

Según ellas, las que aceptaron esto fueron recompensadas con viajes en avión privado a lugares exóticos.

Crystal y Arianna han hablado también del motivo por el que fueron despedidas. La primera ha dicho que fue acusada injustamente de beber durante sus shows, mientras que la segunda se fue a la calle por engordar y Lizzo lo justificó diciendo que tenía "un trastorno alimenticio".

Las primeras palabras de Lizzo tras la denuncia

Dos días después de la publicación de la demanda, la intérprete de Juice ha compartido un comunicado en el que niega todas las acusaciones: "Estas historias sensacionalistas vienen de antiguos empleados que han admitido públicamente que su actitud de gira ya fue calificada como inapropiada y nada profesional".

"Soy muy abierta sobre mi sexualidad y mi libertad de expresión, pero no puedo aceptar o permitir que la gente utilice esta honestidad para convertirme en algo que no soy. No hay nada que me tome más en serio que el respeto que merecemos como mujeres del mundo. Sé lo que se siente cuando hacen que te avergüences de tu cuerpo día sí, día también, y nunca criticaría o despediría a un trabajador por su peso", ha apuntado.

Y ha concluido defendiendo que veces se toman "decisiones complicadas": "Me tomo mi música y mis actuaciones muy seriamente. Esta pasión necesita del trabajo duro y las altas expectativas. A veces tengo que tomar decisiones complicadas y nunca es mi intención hacer sentir incómodo a nadie o hacer que no se sienten valoradas como una parte importante del equipo".

No se sabe todavía que va a suceder con la demanda de las tres exbailarinas de Lizzo por acoso sexual, entre otras cosas, pero ya tenemos un comunicado directo de la protagonista de esta trágica noticia.