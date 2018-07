Cardi B no irá de gira con Bruno Mars: "Subestimé todo esto de ser mami"

Bruno Mars y Cardi B lo están petado con 'Finnesse'. Su tema ha conseguido muy buenos datos en las reproducciones en streaming. Así, el cantante de 'That's What I Like' ofreció a la rapera salir de gira con él. Cardi B aceptó, pero el reciente nacimiento de la primera hija de la artista con Offset (Migos), impide que el tour se pueda llevar a cabo.

Ella misma publicó en Twitter la noticia, agradeciendo a Bruno Mars todo su apoyo. "Pensé que después de dar a luz a mi hija, las 6 semanas serían tiempo suficiente para recuperarme mental y físicamente", escribió.

"También pensé que podría llevarla conmigo de gira, pero creo que subestimé todo esto de ser mamá. No solo no estoy lista físicamente, no estoy lista para dejar a mi bebé atrás ya que los médicos me han explicado que no es saludable para ella estar en el camino".

Por su parte, Bruno Mars quiso tener unas palabras amables de apoyo a la madre primeriza: "Sé que los fans lo entenderán. Estás haciendo lo correcto. También sé que compartiremos escenario cuando sea el momento adecuado. Te queremos Cardi y tocaremos Bodak Yellow todas las noches en tu honor".

