Carlota Casiraghi ahora canta: escucha cómo suena

Fue a mediados de los 80 cuando Estefanía de Mónaco, la hija pequeña del príncipe Rainiero y Gracia de Mónaco (Grace Kelly para los amantes del cine), se decidió a cantar. Grabó dos álbumes, Besoin (1986) y Stéphanie (1991), y hasta una canción con Michael Jackson. Después se retiró y ahora su sobrina, Carlota Casiraghi, ha decidido seguir sus pasos.

La hija de Carolina de Mónaco ha cogido los micrófonos en el último desfile de Chanel, que para sorpresa de los asistentes terminó con un concierto. La estrella invitada fue Sébastien Tellier, que representó a Francia en Eurovisión 2008 y que en 2014 actuó en un desfile Haute Couture de Chanel bajo la tutela de Karl Lagerfeld.

Sébastien Tellier contó con un coro único: Carlota Casiraghi junto a la cantautora francesa Juliette Armanet, la cantante y compositora belga Angèle y la actriz Vanessa Paradis.

Con pantalones vaqueros, chaqueta de lentejuelas y botas negras de tacón midi, Carlota Casiraghi apareció por sorpresa sobre el escenario para interpreta la canción Roche. Fue la primera en unirse a la fiesta, después llegaron Vanessa Paradis para interpretar Sunny, Juliette Armanet para cantar La Dolce Vita y Angèle, Baby One More Time.

Modelo de Chanel

No es la primera vez que Carlota Casiraghi trabaja con Chanel. La joven debutó el pasado enero como embajadora de la firma en una sesión de fotos hecha en Mónaco.

Carlota Casiraghi como modelo de Chanel // Chanel

Tanto Carlota como Carolina de Mónaco mantienen una estrecha relación con la maison. La hija mayor de Rainiero era gran amiga de Karl Lagerfeld y Carlota es una gran admiradora. Ha elegido los diseños de Chanel en numerosas ocasiones, incluida su boda civil con Dimitri Rassam en junio de 2019.

Carlota vistió un diseño personalizado de Chanel basado en uno de los que se habían presentando como parte de la colección primavera-verano 2019.

La canción de Estefanía de Mónaco

Antes que Carlota Casiraghi, en Mónaco cantó su tía Estefanía, que cosechó gran éxito gracias a su primera canción, Ouragan, y su versión en inglés, Irresistible. Vendió más de dos millones de copias en todo el mundo y se convirtió en uno de los sencillos más vendidos en Francia de todos los tiempos.

La canción formó parte del disco Besoin, que incluía también la canción One Love to Give, otro éxito en Europa.

En 1987 Estefanía lanzó la canción Young Ones Everywhere y en 1991 grabó con Michael Jackson la canción In the Closet. En 2006 hizo un amago de volver a la música y grabó la canción L'Or de nos vies para recaudar fondos para la lucha contra el sida.