Angy Fernández arrasa cantando 'Física o Química' junto a Despistaos

El reencuentro de Física o Química, con los dos capítulos especiales en Atresplayer Premium, nos ha dejado con ganas de una temporada completa para seguir acompañando a sus míticos personajes en la actualidad.

Y en este ataque de nostalgia que nos ha dejado a todos con la lagrimita, su tema principal también juega un papel muy importante. Y es que es escuchar las primeras notas de 'Física o Química', ya sea en la versión lenta o en la original, que se nos hace un nudo en el estómago recordando todo lo que hemos vivido con las historias del Zubarán, y las nuestras propias de aquella época.

Por eso, no podían despedir el último programa de 'Let's FoQ' con una actuación por todo lo alto, donde Angy Fernández se une a Despistaos, mientras el resto de sus compañeros bailan y cantan la canción.

En este mismo programa Javier Calvo nos desvelaba una curiosidad sobre su implicación en Física o Química: El actor pidió que le dejaran dirigir un capítulo de las últimas temporadas de la serie: "Les dije, yo no me voy si me dejáis dirigir una escena. Recordé el otro día que ya le dije eso a los productores ejecutivos, es que ya quería dirigir, tenía ideas de como hacer una escena, allí empezó todo" admitía.

A pesar de que le dijeron que no, debido a su edad y falta de experiencia, Calvo confiesa que fue donde nació su interés por la dirección. "Cuando entré en la serie tenía 16 años. Nos hicimos mayores debajo de focos, en salas de maquillaje, aprendiendo guiones […] Con Física o Química aprendí que me encantaba escribir, que me encantaba dirigir, que me interesaba cómo se cogía una cámara, cómo se ponía un foco".