La carta de una fan de 15 años a Rosalía que supo que se convertiría en una estrella

Este lunes culminó el Motomami Tour español en Palma. Rosalía ofrecía su último concierto en su país y aunque tuvo que hacer cambios en el repertorio por culpa de la fiebre y el malestar que había sufrido los últimos días, el show fue todo un acontecimiento. Estrenó look capilar con extensiones rojas y la Princesa Leonor y la Infanta Sofía se bautizaron como motomamis.

La cantante ya llevaba unos días en Mallorca, isla en la que aprovechó para rodar algunas escenas de lo que será el vídeo de Despechá, la ya bautizada como canción del verano. Se la vio en la playa de Portixol jugando con una pistola de agua y saludando a los que se acercaban a curiosear.

Dentro de unos días la cantante pondrá rumbo a Latinoamérica para continuar con su gira, pero antes ha parado unos días n su casa de la Sierra de Barcelona para recuperarse y coger fuerzas.

Allí ha encontrado tiempo para abrir un regalo muy especial, la carta de una joven seguidora de 15 años que predijo como sería su carrera. Se llama Paula y, según cuenta en sus líneas, vio por primera vez a la catalana cantando en la calle junto a Raul Refree. Le gustó tanto su voz que vaticinó que se convertiría en una gran estrella, y así fue.

La carta decía lo siguiente:

"Hola Rosi,

Sé que a lo mejor estas muy ocupada con el tour pero me gustaría que leyeras esto cuando estés relajada o simplemente no tengas nada que hacer. Primeramente me llamo Paula y tengo 15 años. Cuando te conocí tenía 10 y me acuerdo verte aquí Valencia con Raul cantando. Ibas con un mono rosado y pequeñas ondas en el pelo Me acuerdo verte y decir algo como 'qué bien canta ella, seguro que llega lejos' y nunca más te volví a ver hasta que sacaste Malamente. Me sonaba tanto tu nombre que juraba que me salía de la boca y entonces recordé aquella vez que te vi cantar en Valencia y me dio mucha ilusión saber que predecía que llegarías lejos".

La artista ha agradecido en Instagram todo el cariño recibido en sus shows del último mes. "Muy agradecida x el cariño q me ha dado mi gente en mi país y muy excited para lo próximo que se viene!! Latinoamérica y US en nada llega la motomamiiiiiiiiiiii", escribía junto a una publicación que recopilaba varios momentos en imágenes: la carta, fragmentos de su show en directo, un selfie con el pelo que ella misma se cortó durante la performance de Diablo y varias fotos suyas con el pelo rojo.