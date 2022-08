Rosalía explica cómo surgió el gesto de su cara que se ha convertido en meme en el Motomami Tour

De una manera totalmente espontánea. Así nació uno de los memes del verano.

La cara de Rosalía mientras suena la intro de Bizcochito, uno de los primeros temas que interpreta en el Motomami Tour, se ha convertido en protagonista de multitud en memes y bromas que inundan las redes sociales.

Desde que arrancó la gira en Almería el pasado 6 de julio la sensación por los ademanes de Rosalía no ha hecho más que crecer. En aquel primer concierto pocos adivinaban que habían visto con sus propios ojos la mueca más comentada del verano: la que Rosalía segundos antes de bailar su Bizcochito.

Tal ha sido la sensación que causaba que algunos seguidores se han animado a montar vídeos y pequeños sketches de los diferentes conciertos en los que Rosalía cambia si vestuario pero no el guiño. Actitud motomami, postura decidida y un ligero movimiento de ojos y boca son los ingredientes del guiño del verano.

Antes de terminar su gira por España y emprender rumbo a Latinoamérica, la cantante ha querido charlar con Carlos Peguer y Mariang, responsables del podcast La Pija y La Quinqui. Lo hizo acompañada de su hermana, Pilar Tobella.

Frente a un micrófono, unos ganchitos y una copa de vino, Rosalía ha explicado cómo decidió incorporar el gesto a la coreo de Bizcochito, algo que surgió de manera espontánea por un afán de la cantante de bromear con los chicos de su cuerpo de baile. Sin duda, el vermú que cualquier fan de la catalana desearía vivir.

"Yo estaba en el ensayo, estábamos haciendo la coreografía y de tantas veces hacerla una se aburre en los ensayos de cómo trabajarla. Entonces sin querer empecé a hacer eso para hacerle risa a los chicos, para que se rían los chicos. Vi que se reían y entonces dije 'ah, pues lo voy a hacer'. De improvisar, salió, y entonces dije 'bueno pues lo dejo'. No sé, yo no me esperé que la gente reaccionara así", contó.