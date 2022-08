Nuevo look, fiebre, Leonor y Sofía presentes y un desmayo: Rosalía culmina la gira española en Palma

Agosto ya está aquí y dentro de poco más de 10 días Rosalía podrá rumbo a México, primer país extranjero donde parará el Motomami Tour.

La cantante recorrerá el mundo con su tercer disco, uno de los mejores valorados por la crítica este 2022, pero antes de dar el gran salto la gira ha terminado en Palma, la capital de Mallorca, con un show en el que no ha faltado de nada.

Horas antes rodaba el videoclip de Despechá

Además, antes de subirse al escenario, la cantante aprovechó sus horas en la isla balear para grabar en la playa de Portixol algunas tomas de lo que será el videoclip de Depechá, el lanzamiento que ha arrasado en streaming y que sacó única y exclusivamente por el deseo de sus fans, que pidieron con mucha efusividad su versión oficial tras escuchar ese mambo violento en vivo y en directo. Es la canción del verano, sin ninguna duda.

Cambios en el repertorio: "He estado con fiebre"

La cantante arrancaba su show en el escenario Trui Son Fustere de Palma este lunes asegurando que muy a su pesar no podría cantar todos los temas que tiene previstos dentro de su Motomami Tour.

Rosalía contó a las 9.000 personas que la esperaban que llevaba unos días con fiebre y que por este motivo había tenido que acortar el show. "¿Mallorca qué tal? Estoy muy contenta de estar aquí con todos vosotros. No os mentiré, estoy enferma, he estado con fiebre pero no quería cancelarlo", dijo en catalán.

A pesar del malestar, Rosalía lo dio todo sobre el escenario.

La motomami de pelo rojo

Por primera vez durante lo que llevamos de gira, Rosalía se subía al escenario con unas extensiones de color rojo en el pelo, un look que ya utilizó para el videoclip de Chiken Teriyaki.

Además, según ha desvelado su equipo, la cantante introducirá nuevos estilismos durante su vuelta al globo.

Invitadas reales: Leonor, Sofía y la reina Letizia

Despliegue Borbón para ver a la Motomami. Si el pasado viernes la Princesa Sofía y la Infanta Leonor disfrutaban de la música de Harry Styles en Madrid, en Palma no han perdido la oportunidad de ver a Rosalía en directo. Las acompañó su madre, la Reina Leticia, tal y como confirma Ultima Hora.

Para el concierto por el desmayo de un fan

Igual que ocurrió en Sevilla hace unas semanas, el calor y los nervios provocaron momentos de tensión entre el público.

Un joven que veía en show desde la pista de desmayó y la artista paró el show unos momentos para asegurarse de que recibía atención médica y se recuperaba sin problemas.

"No estoy casada, pero como si lo estuviera"

En un momento del show, la cantante leyó algunas de las pancartas que se alzaban sobre el público.

En una de ellas un seguidor le proponía ser su "motoesposa", algo a lo que Rosalía no dudó en responder alegando que estaba enamorada y que prefería no meterse en liños. "No estoy casada, pero como si lo estuviera, así que no me líes", contestó.

No faltó la cara de Bizcochito

Como ya viene siendo habitual, la cantante hizo la mueca en la intro de Bizcochito que ya se ha convertido en meme. Un ademán que nació durante los ensayos para hacer reír a sus bailarines.