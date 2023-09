¿Céline Dion ha perdido la voz? Su hermana actualiza su estado de salud

A finales de 2022,Céline Dion fue diagnosticada del Síndrome de la persona rígida, lo que le obligó a cancelar su gira de 2023 por su incapacidad para actuar con normalidad.

Ha sido su hermana mayor Claudette la que ha ido informando a la prensa sobre el estado de la cantante durante estos meses y generalmente no ha dado buenas noticias porque al tratarse de una enfermedad rara hay pocos tratamientos efectivos. A pesar de todo, tanto ella como su familia son optimistas.

Su última aparición ha sido en el programa de televisión 7Jours y se ha pronunciado sobre el último rumor que circula: la intérprete de My heart will go on ha perdido la voz.

La hermana de Céline Dion habla sobre la supuesta pérdida de la voz

¿Esto es cierto? No. Claudette ha querido zanjarlo y apuntar que sigue cantando tan bien como siempre: "Quienes afirman que la voz de mi hermana ha desaparecido se equivocan. Me ha cantado varias notas por teléfono y su voz sigue siendo la misma. Me sentí muy feliz y tranquila al escucharla".

Celine Dion

Más allá del rumor sobre su voz, el resto no es tan favorable pero todos ellos destacan que su estado de ánimo es bastante bueno: "Le enviamos a nuestra hermana pequeña todo nuestro cariño, y ella confía, al igual que yo, en que es capaz de superar este calvario".

"Sabemos que su enfermedad es especialmente difícil de tratar, pero está rodeada de un gran equipo de especialistas y está trabajando duro para ello", ha justificado. Claudette ha dejado claro que su hermana es "increíblemente fuerte" y "tiene plena confianza en el equipo médico".

Recientemente dio una entrevista para la revista canadiense Hello! y detalló más los síntomas que sufre su hermana: "Es una enfermedad de la que sabemos muy poco. Hay espasmos, son imposibles de controlar. ¿Sabes quiénes suelen saltar por la noche debido a un calambre en la pierna o en la pantorrilla? Es un poco así pero en todos los músculos".

¿Qué es el síndrome de persona rígida?

El síndrome de la persona rígida es un trastorno del sistema nervioso central que, según recoge la Clínica Mayo, se caracteriza por la rigidez o el entumecimiento progresivo e intenso del músculo. Afecta principalmente a la espina dorsal y las piernas y también puede causar espasmos musculares dolorosos.

“Con frecuencia se asocia con espasmos musculares, que pueden ser bastante severos. Estos pueden causar caídas, dolor severo y una discapacidad significativa”, apunta el doctor Emile Sami Moukheiber del Centro de Síndrome de la Persona Rígida en Johns Hopkins Medicine en una entrevista con CNN. “Las caídas por espasmos severos son muy comunes. Estos espasmos pueden ser precipitados por sobresaltos, emociones severas, clima frío”, añade el experto.

Según este experto, es habitual que las personas con síndrome de persona rígida tengan también ansiedad, "y esa ansiedad en realidad se alimenta de las dolencias físicas de la enfermedad que las personas pueden tener".