Chenoa se topa con un vídeo de sus abuelos en Operación Triunfo y manda un emotivo mensaje

Este 25 de diciembre se ha emitido la gala de Navidad de Operación Triunfo, en la que Chenoa ha vuelto a subirse al escenario después de más de 20 años para cantar el clásico villancico We Wish You a Merry Christmas junto a Xuso Jones y los 16 concursantes de la edición.

Un momento muy especial en el que cruzaba la pasarela que le dio la fama y que ha hecho las delicias de los seguidores del formato. No es nada extraño que la gala de Navidad deje momentos así de emotivos.

Precisamente a Chenoa, en 2001, el concurso le daba una sorpresa muy especial. Sus abuelos viajaban desde Buenos Aires (Argentina) para ver a su nieta cumplir su sueño. Hacía seis años que no se veían por las dificultades económicas que atravesaba la familia.

Carlos Lozano, que por aquel entonces presentaba el programa en TVE, los recibía en plató ante el asombro de una jovencísima Chenoa. "Toda la familia artística es muy agradable, allá en argentina se ve con mucho agrado, es maravilloso todo", decía el abuelo después de fundirse en un tierno abrazo que emocionó al público y despertó las lágrimas de la cantante.

El vídeo del momento lo ha recuperado un seguidor en la red social X, donde Chenoa se ha topado con él por sorpresa y lo ha compartido incluyendo unas emotivas palabras.

"De lo más bonito que me dejó OT. Ya no están, pero siempre los llevo en mi corazón. Abuelos de la vida, abrazadlos fuerte si aún los disfrutáis", ha escrito la cantante.

Hace solo unos días, Chenoa visitaba Cuerpos especiales para presentar su nueva canción, Bailar Contigo, y recordar lo "verdes" que estaban tanto ella como sus compañeros en aquella primera edición.

"En OT1, en las primeras galas, nos vestíamos con ropa nuestra", recordaba. "Nosotros fuimos el experimento, estábamos verdes, yo decía muchos tacos en la Academia", contó antes de pegarse un buen morreo con Eva Soriano para celebrar, por adelantado, la llegada del 2024.