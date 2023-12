Chenoa: "En las primeras galas de Operación Triunfo nos vestíamos con ropa nuestra"

Llevaba casi cinco años sin meterse en el estudio y este verano decidió reencontrarse con él frente a frente para "resetear esa parte que tenía un poquito apartada". El resultado es Bailar Contigo, el último single de Chenoa, una "canción muy soft, muy disco".

"Es muy nutritiva la música disco, es un punto retro, muy vintage, con el que he crecido, soy del 75. Mis padres tenían una banda funk, mis abuelos eran más tangueros... Pero la ruleta de estilos siempre vuelve a aparecer, de lo que hay ahora en música es lo que más me gusta", cuenta haciendo alusión a un estreno de Rauw Alejandro que también tiene este punto vintage que le ha permitido a ella experimentar. Creció con The Carpenters, una música yankee que disfrutaba sobre la pista de baile cuando sus padres la llevaban con ellos de fiesta.

La idea es seguir sacando temas, una "continuidad" que podría convertirse en un futuro disco. "Las canciones necesitan un proceso, no puedes sacarla y pensar en otra cosa, hay que dejarla unos meses", cuenta, dejando caer esa posibilidad de montar un álbum con los temas que vaya estrenando. Eso sí, primero tendrá que liberarse un poco de los 100 trabajos diferentes que tiene. Presentadora de Operación Triunfo, de Tómatelo Menos en Serio... "Hay mañanas que tengo estrés porque soy muy perfeccionista, pero me está enseñando a trabajar el temple de veteranía. Es una ventaja", se sincera.

Operación Triunfo es fuerte. Lo que está pasando esta edición recupera el espíritu del público más fiel y Chenoa lo siente en sus carnes cada lunes. "Las galas cada vez son más intensas, van a más, y la energía del público es brutal. Se encariñan con los concursantes de una manera feroz, yo soy fan de los fans", bromea antes de declarar su amor eterno a Luis Miguel.

En la gala cero llevaba el 89 en la solapa de su traje, el número de casting de su edición. Un pequeño homenaje a su pasado en el concurso que enterneció a los espectadores. "Mi madre me dio el otro día una maleta con los vestuarios de todas las galas, los tengo guardados y me he puesto alguna cosa", desvela. Entre ellos está el vestido que lució para cantar con Rosa López Sueña o el de Lady Marmalade."En OT1, en las primeras galas, nos vestíamos con ropa nuestra", recuerda. "Nosotros fuimos el experimento, estábamos verdes, yo decía muchos tacos en la Academia".

Le gustaría volver a subirse a ese escenario y cantar alguno de sus temas, pero quiere que sea el público el que decida cuál. "No me lo han propuesto, pero me gustaría", deja caer. A Eva Soriano le ha faltado tiempo para pedirle cantar con ella... Hizo castings pero no la cogieron en ninguno.

