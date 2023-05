Cher rompe su relación con Alexander Edwards, el rapero 40 años menor que ella

Hace más de medio año saltó la noticia en todos los medios de comunicación del nuevo romance de Cher. La cantante había comenzado a salir con el rapero Alexander Edwards, 40 años menor que ella. En ese momento, ella tenía 76 años y él 36, lo que dio lugar a muchas críticas en redes.

Ella misma en Twitter se defendió de los ataques explicando que "el amor no tenía edad": "El amor no entiende de matemáticas, ve corazones".

"Como todos sabemos... No nací ayer. Lo que sé con certeza es que no hay garantías. Cada vez que tomas una decisión, te arriesgas. Siempre me he arriesgado... es lo que soy", respondió a uno de sus fans que sospechaba de las intenciones de Alexander.

"Estoy enamorada, no cegada por el amor. Sé lo que sé, el humo no siempre significa fuego", le contestó a otro. Por último, explicó que no estaba intentando defender su relación: "No nos estoy defendiendo. Los que odian van a odiar... No importa que seamos felices y no molestemos a nadie".

La ruptura de Cher y Alexander Edwards

Sin embargo, parece que este nidito de amor ha llegado a su fin y Cher y Alexander han decidido emprender caminos en solitario. Tal y como asegura TMZ, rompieron hace un par de semanas pero no se sabe quien fue el que lo eligió.

De hecho, este mismo medio destaca que la pareja nunca llegó a comprometerse, un rumor que circuló durante los últimos meses con mucha fuerza. Ellos simplemente alimentaron esta teoría pero nunca fue cierta.

Durante los próximos días irá dándose más información sobre la ruptura de Cher y Alexander Edwards, no obstante, habrá que esperar un poco hasta que suceda.