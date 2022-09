Chicote se casa por sorpresa después de casi 20 años con su pareja

¡Vivan los novios! El cocinero Alberto Chicote se ha casado con su pareja Inmaculada Nuñez, con la que llevaba ya casi 20 años de relación, pero aún no habían sentido la necesidad de darse el 'sí quiero' para saber que querían estar toda la vida juntos.

Chicote suele ser muy cauteloso con su vida privada, pero hace poco menos de un año, en el programa Fuera del mapa confesó a Roberto Leal que tenía en mente planes de boda: "Me lo planteo. Me estoy sorprendiendo a mí mismo diciendo esto, pero sí, lo tengo en la cabeza y no tardaremos demasiado"

Diez meses después, Chicote ha dado la buena nueva de que se ha casado con Inma con una bonita foto de sus manos con los anillos de compromiso, y una pequeña pero significativa frase: "Pues Inma y yo ya..."

Compañeros de trabajo y de vida

Inma y Alberto se conocieron trabajando en el año 2004 en el restaurante Nodo, donde él era chef y ella jefa de sala. Dos décadas después aquí siguen, pues compartir espacio de trabajo y mantener una relación sentimental no ha podido ser más fácil para ellos.

"Llevo trabajando con él desde hace mucho tiempo y nunca hemos tenido problemas, tal vez porque somos muy parecidos en la forma de pensar en el trabajo. Somos muy exigentes", contaba Nuñez en el programa Palo y astilla.

"Soy muy feliz con Inma, mi mujer: siempre hemos trabajado juntos 24 horas al día y, cuando no estoy con ella, la echo en falta", expresaba Chicote en una entrevista con la revista Hola.

Actualmente Inma y Alberto gestionan varios proyectos juntos, como los restaurante Yakitoro y Omeraki.