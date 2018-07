La CIA incluye a Britney Spears en la playlist de canciones con el que torturan a los presos

Se ha filtrado la playlist de canciones que utiliza la CIA para torturar y desorientar a los presos de Guantánamo. En la lista aparecen temas como We are the Champions de Queen , The Beautiful People de Marilyn Manson , The Real Slim Shady de Eminem e incluso los temas Baby One More Time de Britney Spears y Dirty de Christina Aguilera. ¡No te pierdas la lista porque no tiene desperdicio!

Música a todo volumen y en bucle contínuo, así tortura y desorienta la CIA a los presos de Guantánamo, según se indica en el nuevo informe del Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos.

En el informe aparece la playlist de cancionces con las que torturan a los presos y la verdad es que es de lo más curiosa. Aparecen temas de diversos géneros musicales y artistas como el clásico We are the Champions de Queen, The Beautiful People de Marilyn Manson, The Real Slim Shady de Eminem e incluso los famosísimos temas Dirty y Baby One More Time de las popstars Christina Aguilera y Britney Spears, respectivamente.

Según indica un exprisionero de Guantánamo, al escuchar repetidamente estos temas "llega un momento en el que se pierde todo el sentido y no se perciben las palabras de las canciones, solo se oye un ruido fuerte".

Este es el playlist de canciones de tortura, ¿piensas que podrías soportarlo?

Christina Aguilera – Dirty

Mohamed el-Qasabgi – My Memories

‘Meow Mix’ – Commercial Jingle

Barney the Dinosaur – I love You

David Gray – Babylon

Eminem – The Real Slim Shady

The Bee Gees – Saturday Night fever

Dope – Take Your Best Shot

Queen – We are the Champions

Marilyn Manson – The Beautiful People

Deicide – Fuck Your God

Tupac Shakur – All Eyes on Me

Drowning Pool – Bodies

Britney Spears – Baby One More Time

Metallica – Enter Sandman

Nine Inch Nails – March of the Pigs