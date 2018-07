Coldplay estrena 'Amazing Day' en directo

Las pasadas navidades Coldplay ofreció una entrevista a BBC Radio 1 donde afirmaban que tras el éxito de Ghost Stories, disco con el que vendieron 3 millones de copias en todo el mundo; ya estaban trabajando en su siguiente álbum.

A Head Full Of Dreams, que así se llamará el séptimo álbum de su carrera, podría ser el último de la banda, ya que ellos lo definieron como "algo así como el último libro de Harry Potter" y aunque no descartaban volver en el futuro, si que sentían que este trabajo cerraba una etapa.

Desde entonces sus fans estaban ansiosos por escuchar algún adelanto de este disco y esto ha sucedido 9 meses después con Amazing Day. Coldplay decidió regalarle a sus fans este nuevo tema estrenándolo en directo durante su actuación en el Global Citizen Festival celebrado en Central Park.

Amazing Day es una balada con el caracterísitico sonido de la banda británica y todo apunta a que se incluirá en este próximo álbum que podría publicarse este mismo año.

Además, la banda tuvo una invitada de excepción durante su actuación. Ariana Grande se unió a Chris Martin y los suyos para interpetar Just A Little Bit Of Your Heart.