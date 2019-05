Las complicaciones del retoque estético de Aurah Ruiz: “Me acabo de destrozar la cara”

Los retoques estéticos también pueden tener complicaciones como cualquier otra intervención médica. Algo que a menudo olvidan las personas que recurren a ellos porque no derivan de un problema de salud como las otras intervenciones médicas.

Aurah Ruiz, conocida por sus numerosas intervenciones televisivas y por haber participado en la última edición de GH VIP, ha tenido una mala experiencia tras acudir a una clínica estética.

A pesar de que la canaria ha aclarado que no ha sido culpa de profesional médico, uno de los retoques le hizo reacción deformándole la cara y dándole un buen susto. Desobedeciendo las recomendaciones del especialista, Aurah se realizó varios retoques en la cara en un mismo día. Se rellenó las arrugas de la frente y las patas de gallo, redefinió su mandíbula, alineó su nariz y quería perfilar el labio superior; aunque esto último no le salió bien.

En un vídeo Aurah explica que no quería ganar volumen, si no perfilar el labio superior pero una reacción hizo que se le hinchase tanto que se arrepintiese de habérselo hecho en el momento: "Me volví loca. Eran las tres de la mañana y yo tenía el labio como una salchicha. Llamé a mi madre llorando. No podía cuidar de mi niño. Le dije ‘me voy a morir, me acabo de destrozar la cara", explica en su canal de vídeo en mtmad.

Afortunadamente todo ha quedado en un susto y la hinchazón bajó después de que su médico le pusiera un tratamiento oportuno consiguiendo el resultado que quería en un primer momento.