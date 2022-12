Conoce a Elena Mufe, la doble de Aitana en 'La Última' y descubre las escenas en las que aparece

Si has visto La Última quizá ni siquiera te hayas dado cuenta, pero de eso se trata.

Que Aitana tenga una doble para algunas escenas en la serie en la que debuta como actriz ha pillado por sorpresa a muchos de sus seguidores. Así, la identidad de la joven que se pone en el lugar de la cantante en algunos planos se ha convertido en un misterio que intriga a los más fanáticos.

En La Última, Aitana se pone en la piel de Candela, una joven que sueña con convertirse en cantante y cuya vida dará un giro de 180º cuando un productor la escucha cantar en directo. Mientras crece su vida laboral, la personal se verá revolucionada por el reencuentro con Diego (interpretado por Miguel Bernardeau), un antiguo compañero de instituto que también trabaja incansablemente por alcanzar la fama como boxeador.

Aunque no lo parece, Aitana no es la única que ha interpretado a Candela. La joven Elena Mufe ha sustituido a la artista en más de una escena. Siempre aparece de espaldas a la cámara o tan lejos de ella como para no ser reconocida, y en todo momento lo hace caracterizada igual que la protagonista.

Mismo peinado, mismo vestuario y prácticamente mismas medidas para que el espectador no se percate de que se trata de una doble de luces.

Elena Mufe, que nació en Ciudad Real, había mantenido hasta ahora en riguroso secreto su participación en la serie de Disney +, ha hecho un vídeo recopilatario que ha publicado en su cuenta de TikTok donde se puede comprobar en qué escenas en concreto aparece. Subida a la moto junto a Miguel Bernardeau, corriendo o frente al público en uno de los conciertos más multitudianarios de Candela.

Una experiencia laboral por la que se siente tremendamente agradecida y que la anima a seguir adelante en el mundo de la interpretación.

"No puedo estar más feliz y orgullosa, he tenido la suerte de poder trabajar de cerca para esta serie durante su rodaje y estoy muy agradecida, conocí a gente maravillosa y sobre todo lo más importante, aprendí muchísimo y me motivé a continuar con mi sueño, espero que disfrutéis mucho viéndola como yo cuando iba cada día a rodar, con más fuerza que nunca a seguir", ha escrito en su cuenta de Instagram.