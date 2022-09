La conocidísima canción de Katy Perry que habla del caníbal Jeffrey Dahmer... Y no te habías dado cuenta

"ELLA SE COME TU CORAZÓN"

El actor Evan Peters se mete en la piel del asesino Jeffrey Dahmer para protagonizar una de las series más exitosas de Netflix de los últimos tiempos. Según la plataforma, sus datos de audiencia solo se pueden equiparar con fenómenos como Los Bridgerton o Stranger Things.

Dahmer - Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer narra los crímenes del conocido como El Caníbal de Milwaukee, que mató y desmembró a 17 hombres y adolescentes entre 1978 y 1991.

Con la ficción de Netflix ocupando titulares y decenas de conversaciones en empresas y cafeterías, un pequeño detalle ha llamado la atención de los espectadores. Sobre todo entre los que son también fanáticos de Katy Perry.

Muchos no han entendido hasta ahora la referencia que la artista hacía en su exitoso tema Dark Horse (Caballo negro), que estrenó junto al rapero Juicy J en el año 2013 y que a día de hoy es una de las canciones imprescindibles de su repertorio.

"Ella se come tu corazón como Jeffrey Dahmer", canta Juicy J antes de advertir al destinatario de la canción que "tenga cuidado" y trate de "no engañarla" si no quiere acabar como presa de, en este caso, una mujer caníbal.

Un macabro verso que ahora ha recuperado popularidad pero que ya en su momento fue criticado por su siniestro mensaje.

"Yo captando después de nueve años por qué decían que Dark Horse de Katy Perry trataba de canibalismo y era diabólica", ha escrito un tuitero junto a una reacción sorpresiva.

La intérprete de Roar no es la única artista que ha recurrido a Dahmer para sus composiciones.

Kesha incluso llegó autodenominarse 'caníbal' en su canción homónima. "Sé demasiado dulce y estarás muerto. Sí, haré un Jeffrey Dahmer. Como chicos, desayuno y almuerzo. Luego, cuando estoy sedienta, bebo su sangre", canta en Caníbal, estrenada en 2010.