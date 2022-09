Los Foo Fighters se han despedido de su batería Taylor Hawkins por todo lo alto.

La banda ha rendido homenaje al músico, fallecido el pasado mes de marzo por una sobredosis de sustancias y medicamentos, en dos multitudinarios conciertos. El primero se celebró en Londres hace unas semanas y el segundo tenía lugaren Los Ángeles este martes por la noche.

La banda congregó a un gran número de artistas sobre el escenario del Kia Forum de Los Ángeles. Lars Ulrich, Alanis Morissete, Travis Barker, Chad Smith o Mark Ronson no quisieron perder la oportunidad de rendir tributo al desaparecido batería.

El dúo entre Pink y Brian May, de Queen, que cantaron juntos Somebody To Love, fue uno de los momentos más emocionantes del show. El público vivió un momento único que quedó registrado en algunos vídeos que los espectadores han publicado en las redes sociales.

El percance de Kesha con el vestuario

Las que también acapararon multitud de miradas fueron Miley Cyrus y Kesha, que sufrió un pequeño percance de vestuario que se tomó con humor y fue muy comentado entre el público.

Kesha vivió sobre el escenario un pequeño inconveniente con el mini top de rejilla metálica que escogió para el show. La prenda se rompió en directo y dejó al descubierto su pecho, cubierto por una fina capa de tela transparente.

La intérprete de TikTok cantó una versión muy rockera de Heroes, el icónico tema de David Bowie. "A Taylor le habría encantado que se me vean las tetas", bromeó después de su pequeño contratiempo de vestuario.

La Miley Cyrus más rockera

La ex Hannah Montana sacó su lado más rockero para cantar con los Foo Fighters y Joe Elliot, de la banda Def Lep, el tema Photograph.

Una canción aclamada y coreada por los asistentes que alzó a la intérprete de Wrecking Ball como una verdadera rockera.