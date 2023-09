Las contradictorias declaraciones de José Coronado sobre los "piropos" callejeros

Así empezó la afición de José Coronado por pintar en las paredes. "No tiene más misterio que la paciencia" | antena3.com

José Coronado no se posiciona ni con Rubiales ni con Montero, según ha detallado en su última entrevista. Y pese a reconocer que le da miedo al sociedad actual, es incapaz de ver el machismo en los "piropos" callejeros.

José Coronadola ha liado un poco en su última entrevista.

El actor se ha sentado a charlar con el diario El Español que, con los tiempos que corren y en plena polémica por el beso de Rubiales a Jenni Hermoso, se ha animado a preguntar si está de lado del expresidentede la FIFA o e la ministra de Igualdad, Irene Montero

La respuesta de Coronado ha sido tajante: "En ninguno de los dos lados me siento cómodo, la verdad. Soy un rebelde contra los Rubiales y las Irenes Montero, quiero seguir teniendo mi propia opinión y no voy a permitir que nadie me haga comulgar con ruedas de molino".

Pese a que confiesa que le da "miedo" como ha evolucionado la sociedad hoy en día, sus palabras suenan un poco contradictorias en sus siguientes declaraciones:

"Ahora bien, quiero poder dejar pasar a una mujer delante de mí, quiero cederle el paso sin que nadie me llame agresor, ¡o que digan de mí lo que quieran!, machista... pero, perdóname, yo creo que no es eso", comenzaba.

"Y quiero poder decirle a una mujer que hoy está guapa. Todo depende de cómo se diga. Todo es el contexto. Pero sí... esto me da miedo y me da mucha pena. Yo lo hablo con mis hijos, sobre todo con mi hija, que tiene 20 años. Y ahora van con miedo a todo", terminaba expresando.

Las redes sociales se han llenado de todo tipo de comentarios, desde los que aplauden sus palabras hasta los que piensan que a estas alturas, todavía hay quien no se entera de nada.