La contundente respuesta de Carmen Otte a las primeras palabras de Juan Ortega tras darle plantón

El pasado 2 de diciembre, todo el país se hacía eco d el plantón del torero Juan Ortega a su prometida Carmen Otte , horas antes de su boca. Casi dos meses después, rompió su silencio y dijo que "no fue un arrebato y asumía las consecuencias", unas palabras que no han gustado a la novia.

2 de diciembre de 2023. Toda España estaba pendiente del plantón que el torero Juan Ortega había dado a su prometida Carmen Otte, horas antes de su boda en Jerez de la Frontera. Los invitados ya estaban en la iglesia y la novia preparándose para su gran día, cuando el diestro se lo pensó una vez más y decidió abandonarla.

Las aguas se han calmado casi dos meses después y el novio hizo su primera aparición pública en una charla con Carlos Herrera, confesando que "se querían mucho, pero tenía muchas dudas que no fue capaz de resolver". "No quería traicionar a Carmen ni a mí mismo (...) pero no fue producto de un arrebato ni de un calentón", dijo.

"Siempre encontrábamos el motivo para seguir luchando por la relación y al final te vas metiendo te vas metiendo... y cuando quieres dar cuenta tienes al toro debajo de la cama", contó y destacó que se había hecho cargo de todos los gastos tanto económicos como personales y pidió perdón a Carmen por el daño ocasionado.

"Asumo mi equivocación y pido perdón, no por la decisión, sino por el momento en el que la tomé. Entiendo el daño que se puede causar y el trastorno. El dolor, hubiera sido igual si lo digo unas semanas antes o semanas después, porque no deja de ser una ruptura entre dos personas que se quieren (...) El único responsable soy yo, porque no ha intervenido nadie. Tomé la decisión solo, sabiendo las consecuencias que tenía", zanjó.

Las primeras palabras de Juan han tenido un gran impacto y la reacción de su exprometida no ha tardado en llegar. Ha sido la periodista Leticia Requejo, quien ha confirmado que no quiere saber nada de él: "Están muy bien las disculpas públicas, ser elegante y no entrar en ciertos terrenos, pero no le vale".

Se ha alejado de cualquier foco mediático e incluso habría rechazado todo intento de comunicación por parte del diestro.

Juan Ortega habla por primera vez del plantón en su boda a Carmen Otte