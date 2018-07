Courtney Love cree haber encontrado el avión malasio desaparecido

El avión de Malaysa Airlines lleva once días desaparecido y aún no hay rastro de él pero que no cunda el pánico, la cantante Courtney Love dice que lo ha encontrado. Así lo ha explicado en las redes sociales, en las que ha indicado el lugar exacto en el que dice que está el avión: "no soy una experta pero esto parece un avión y unas marcas de aceite" y ha añadido las coordenadas del lugar: "es a un kilómetro y medio de distancia Pulau Perak, 5 ° 39 '08 .5 "N 98 ° 50'38 .0" E."

Por si aún quedaban dudas incluye una muestra gráfica a su explicación, un dibujo del satélite hecho con paint que no tiene desperdicio.