Qué está pasando entre Lana Del Rey y Ethel Cain: la historia de su polémica relación

Lana Del Rey ha desatado una polémica en el panorama musical con el adelanto de una nueva canción , donde habla sobre su compleja relación con Ethel Cain, otra cantante estadounidense. Pero ¿qué se esconde detrás de este conflicto personal?

Lana Del Rey sorprendió a todos sus seguidores este jueves 14 de agosto al compartir un adelanto de una canción inédita que formará parte de su próximo álbum de estudio. En ella, la artista hace una mención explícita a Ethel Cain, otra cantante estadounidense de 27 años que también apuesta por la música melancólica.

La composición, cuyo título podría ser All About Ethel, dice: "Ethel Cain hated my Instagram post / Thinks it's cute reenactin' my Chicago pose" —en castellano: "Ethel Cain odió mi publicación en Instagram / Cree que es lindo recrear mi pose de Chicago"—.

En otro verso, Lana Del Rey canta: "The most famous girl at the Waffle House" —en castellano: "La chica más famosa del Waffle House"—. Esto podría ser una referencia explícita a un artículo de The New York Times publicado en 2022 sobre el ascenso a la fama de Ethel Cain, titulado The Most Famous Girl at the Waffle House. Waffle House es una cadena de comida rápida donde se habría visto trabajando a Lana Del Rey en 2023.

Qué han dicho Lana Del Rey y Ethel Cain

Pocas horas después de la publicación del vídeo, Ethel Cain desveló en una historia de Instagram que Lana Del Rey la tiene bloqueada en esa red social.

Por su parte, Lana Del Rey aclaró la situación con un comentario en Instagram: "No sabía quién era Ethel hasta hace unos años, cuando alguien me hizo notar las inquietantes y gráficas imágenes comparativas que ella solía publicar de mí junto a criaturas poco favorecedoras y personajes de dibujos animados que hacían comentarios constantes sobre mi peso".

"Me sentí confundida sobre lo que quería decir con eso. Luego, cuando escuché lo que decía a puerta cerrada por boca de amigos en común y empezó a entrometerse en mi vida personal, definitivamente me sentí perturbada", añadió Lana Del Rey.

Lana Del Rey: "Me sentí perturbada"

Para entender las palabras de la artista, los fans han encontrado declaraciones antiguas de Ethel Cain criticando las constantes comparaciones que recibía su música con la de su compañera de profesión. Sin embargo, Lana Del Rey habla sobre comentarios dañinos esparcidos en el ámbito privado sobre su aspecto físico o su intimidad, de los cuales no hay evidencia en redes sociales.

A lo que han dicho las protagonistas de la polémica habría que sumarle las palabras de la hermana de Ethel Cain, quien compartió un mensaje irónico criticando a Lana Del Rey: "No puedo esperar a ver tu holograma interpretar este driss track mientras fumas tu vape tras bambalinas, Lana Del Rey. ¿Qué te inspiró de repente a hacer un álbum country?", escribió en su cuenta de Instagram.

Un conflicto ¿amoroso?

Más allá de la declaración de Lana Del Rey, algunos usuarios en redes sociales han identificado que el conflicto entre las dos artistas también podría estar provocado por el músico Jack Donoghue.

Los versos "Ethel Cain odió mi publicación en Instagram / Cree que es lindo recrear mi pose de Chicago" podrían ser una referencia a una fotografía de 2022 de Lana Del Rey en Chigaco con su exnovio, Donoghue. Un año antes, en 2021, Ethel Cain publicó una imagen con el mismo hombre, aunque ella negó haber mantenido una relación sentimental con él.

Letra del adelanto de 'All About Ethel', de Lana Del Rey

Ethel Cain hated my Instagram post

Thinks it's cute reenactin' my Chicago pose

Hard to roll in slow motion

Hard to say no to precaution

Hard to stop when it's like an ocean

Not afraid to say I'm goin' down in flames

-

The most famous girl at the Waffle House

I don't regret it

The most famous girl at the Waffle House

-

My best friend's grandpa invented the design

How could I be afraid to hide the shine?

It follows me wherever I go

I'm as famous at a show

As I am on the Florida-Alabama Line