Rosalía rompe su silencio sobre su relación con Hunter Schafer: "Es muy agradable poder encontrarnos"

Rosalía (32) y Hunter Schafer (26) vivieron un corto romance entre otoño e invierno de 2024, tal y como confirmó la actriz estadounidense en una entrevista con GQ. Dijo que quedaron en varias ocasiones y que se dieron cuenta de que "eran citas". Su historia de amor terminó y ahora son "amigas": "Tengo amistades muy bonitas con gente con la que tuve una relación sentimental", explicó Schafer.

En esos mismos términos habla ahora Rosalía en una entrevista para la edición de Estados Unidos de la revista ELLE, de la que es portada en el mes de septiembre. La periodista Suzy Exposito quiso preguntarle a la española si su mediática relación con la actriz le supuso una presión a la hora de definir su sexualidad, algo que la artista niega: "No, no me presionó. Pienso en la libertad. Eso es lo que me guía". Esta es la primera vez que Rosalía habla públicamente sobre su romance con Schafer.

Reencuentro por 'Euphoria'

Rosalía y Hunter Schafer no solo siguen siendo amigas, sino que ahora también son compañeras de trabajo. Ambas forman parte del elenco de la tercera temporada de Euphoria, la serie protagonizada por Zendaya que indaga en las problemáticas de la juventud estadounidense.

La española empezó a rodar escenas a principios de 2025 y, en su entrevista con ELLE, asegura que ha disfrutado encontrándose con Schafer y formando una relación cercana con Zendaya y Alexa Demie: "Tengo buenos amigos allí. Es muy agradable poder encontrarnos".

En cuanto a su papel en la serie, Rosalía comenta que le gusta ponerse "al servicio de la emoción, al servicio de una idea, al servicio de algo mucho más grande" que ella misma.

Sam Levinson, escritor, director y productor de la serie, habló en otra entrevista con ELLE sobre su trabajo con Rosalía: "La dejo jugar con las palabras, las emociones, en inglés y español. Nunca quiero decirle qué hacer primero, porque sus instintos naturales son tan fascinantes, carismáticos y divertidos. En cada escena que rodamos, estoy detrás de la cámara sonriendo".