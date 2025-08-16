Conciertos gratis de la Semana Grande de Bilbao 2025: programa, fechas y horarios
La fiesta de la Semana Grande de Bilbao comienza este sábado 16 de agosto hasta el domingo 24. Entre medias, se celebrarán más de cien conciertos gratuitos.
La Semana Grande de Bilbao, también conocida como Aste Nagusia, celebrará más de cien conciertos entre el sábado 16 y el domingo 24 de agosto.
Entre muchos otros artistas, el programa de las fiestas destaca por los espectáculos de Rozalén, Coque Malla, Alcalá Norte o Shinova. A continuación, presentamos los conciertos de estas fiestas divididos por escenarios.
Parque Europa
Uno de los escenarios principales está ubicado en el Parque Europa, entre los barrios de Otxarkoaga, Txurdinaga y Santutxu. Allí tendrán lugar dos de los conciertos más destacados a partir de las 00:00.
- Miércoles 20 - Rozalén
- Jueves 21 - Gatibu con Gaztea
Abandoibarra
Cerca del Museo Guggenheim, el público podrá disfrutar de conciertos muy variados a partir de las 23:30.
- Sábado 16 - Kai Nakai + Maren + Olatz Salvador
- Domingo 17 - Janus Lester + Dupla
- Lunes 18 - Coque Malla
- Martes 19 - Banda Municipal de Bilbao + Sorotan Bele
- Miércoles 20 - BOS + Mocedades
- Jueves 21 - Alcalá Norte
- Viernes 22 - Shinova
- Sábado 23 - Linaje
Plaza Nueva
En la plaza Nueva de Bilbao, ubicado en el Casco Viejo, reúne a artistas de diferentes culturas y estilos musicales, como el flamenco, el reggae o el folk europeo. Los conciertos comenzarán a las 23:30.
- Sábado 16 - Banda Municipal de Música de Bilbao + Abraham Cupeiro
- Domingo 17 - Ars Nova Napoli
- Lunes 18 - Agujetas y Gualberto
- Martes 19 - Rebeca Rods y Black Light Gospel Choir
- Miércoles 20 - Mercedes Peón: "Ingrávida"
- Jueves 21 - Xabi Aburruzaga
- Viernes 22 - XXXII Bilbo Reggae Splash 2025: Winston Reedy
- Sábado 23 - Acetre
Sala Bilborock
El escenario de la Sala Bilborock acogerá un total de 16 conciertos para disfrutar de la música metal y pop rock, con dos espectáculos al día a las 20:00 y a las 21:00.
- Sábado 16 - 20:00: Electrika / 21:00: Jardín Infierno
- Domingo 17 - 20:00: Lur Jota / 21:00: Deiedra
- Lunes 18 - 20:00: Lova Louis / 21:00: Maialen Ibarra
- Martes 19 - 20:00: Flor y Trol / 21:00: The Daltonics
- Miércoles 20 - 20:00: Meridian / 21:00: Clara Corral & Cute Canallas
- Jueves 21 - 20:00: Samoah / 21:00: Reeler
- Viernes 22- 20:00: Withredd / 21:00: Ms. Missery
- Sábado 23 - 20:00: Malamuth / 21:00: Kernhell
Otros conciertos
La Iglesia de la Encarnación será testigo de ocho conciertos de música clásica a partir de las 20:30.
En el Parque de Doña Casilda, tendrán lugar ocho tradicionales bilbainadas a las 12:00, mientras a las 23:30 empezarán los guateques.
Además, la Plaza Circular celebrará las verbenas con dos pases: uno a las 20:00 y otro a las 23:00.
En este enlace está disponible el programa completo de actividades de la Semana Grande de Bilbao 2025.