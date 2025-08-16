Conciertos gratis de la Semana Grande de Bilbao 2025: programa, fechas y horarios

La fiesta de la Semana Grande de Bilbao comienza este sábado 16 de agosto hasta el domingo 24. Entre medias, se celebrarán más de cien conciertos gratuitos.

La Semana Grande de Bilbao, también conocida como Aste Nagusia, celebrará más de cien conciertos entre el sábado 16 y el domingo 24 de agosto.

Entre muchos otros artistas, el programa de las fiestas destaca por los espectáculos de Rozalén, Coque Malla, Alcalá Norte o Shinova. A continuación, presentamos los conciertos de estas fiestas divididos por escenarios.

Parque Europa

Uno de los escenarios principales está ubicado en el Parque Europa, entre los barrios de Otxarkoaga, Txurdinaga y Santutxu. Allí tendrán lugar dos de los conciertos más destacados a partir de las 00:00.

Miércoles 20 - Rozalén

Jueves 21 - Gatibu con Gaztea

Abandoibarra

Cerca del Museo Guggenheim, el público podrá disfrutar de conciertos muy variados a partir de las 23:30.

Sábado 16 - Kai Nakai + Maren + Olatz Salvador

Domingo 17 - Janus Lester + Dupla

Lunes 18 - Coque Malla

Martes 19 - Banda Municipal de Bilbao + Sorotan Bele

Miércoles 20 - BOS + Mocedades

Jueves 21 - Alcalá Norte

Viernes 22 - Shinova

Sábado 23 - Linaje

Plaza Nueva

En la plaza Nueva de Bilbao, ubicado en el Casco Viejo, reúne a artistas de diferentes culturas y estilos musicales, como el flamenco, el reggae o el folk europeo. Los conciertos comenzarán a las 23:30.

Sábado 16 - Banda Municipal de Música de Bilbao + Abraham Cupeiro

Domingo 17 - Ars Nova Napoli

Lunes 18 - Agujetas y Gualberto

Martes 19 - Rebeca Rods y Black Light Gospel Choir

Miércoles 20 - Mercedes Peón: "Ingrávida"

Jueves 21 - Xabi Aburruzaga

Viernes 22 - XXXII Bilbo Reggae Splash 2025: Winston Reedy

Sábado 23 - Acetre

Sala Bilborock

El escenario de la Sala Bilborock acogerá un total de 16 conciertos para disfrutar de la música metal y pop rock, con dos espectáculos al día a las 20:00 y a las 21:00.

Sábado 16 - 20:00: Electrika / 21:00: Jardín Infierno

Domingo 17 - 20:00: Lur Jota / 21:00: Deiedra

Lunes 18 - 20:00: Lova Louis / 21:00: Maialen Ibarra

Martes 19 - 20:00: Flor y Trol / 21:00: The Daltonics

Miércoles 20 - 20:00: Meridian / 21:00: Clara Corral & Cute Canallas

Jueves 21 - 20:00: Samoah / 21:00: Reeler

Viernes 22- 20:00: Withredd / 21:00: Ms. Missery

Sábado 23 - 20:00: Malamuth / 21:00: Kernhell

Otros conciertos

La Iglesia de la Encarnación será testigo de ocho conciertos de música clásica a partir de las 20:30.

En el Parque de Doña Casilda, tendrán lugar ocho tradicionales bilbainadas a las 12:00, mientras a las 23:30 empezarán los guateques.

Además, la Plaza Circular celebrará las verbenas con dos pases: uno a las 20:00 y otro a las 23:00.

En este enlace está disponible el programa completo de actividades de la Semana Grande de Bilbao 2025.