Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz: su boda, su embarazo, el llamador de ángeles y cómo se llama su hija

El nacimiento de la hija de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz ha sido una de las noticias más esperadas del año. Desde que se conocieron, la pareja ha vivido una bonita historia de amor empezando por una original pedida de matrimonio, pasando por una boda muy original hasta llegar a formar una familia de tres.

En un programa deEl Hormiguero la modelo contó a Pablo Motos cómo conoció al padre de su hija. Coincidieron por primera vez en un evento de la madrileña de su marca deportiva a finales de 2014. Fue amor a primera vista, ella sabía que se iba a casar con aquel joven que le llamó inmediatamente la atención.

No hizo falta que se dieran su primer beso para que la presentadora tuviese claro que no podía dejar pasar al conocido cocinero español. Tuvo varios gestos para que se sintiera cómodo en su casa como por ejemplo comprarle un cepillo de dientes y una cafetera aunque ella no había probado el café antes.

La pedida de matrimonio

Dabiz Muñoz hizo uso de su talento culinario para sorprenderla con el anillo de compromiso. "Le iba a pedir matrimonio y como a los dos nos encantan las croquetas hice una fuente gigante para ella y debajo puse el anillo. Nos comimos 12 cada uno y aún quedaban como 20, no podíamos más y empezamos a escarbar hasta que lo encontré", relató el chef en una charla Joaquín. "Después de eso, estuvimos trabajando en esa croqueta que representase a Cristina a la perfección".

Tan solo seis meses desde el comienzo de su noviazgo la presentadora dijo que sí sin dudarlo y poco tiempo después se casaron.

La boda

Pedroche tenía claro que a los 26 se quería casar y así fue. "Yo lo hice a los 26 y forcé la máquina para que así ocurriera porque es una cifra que va conmigo, es mi número preferido desde siempre y quería casarme con esa edad", admitía. "No hacía falta que fuera deprisa y corriendo y en vaqueros, pero la verdad que muy bien", terminaba diciendo.

El 24 de octubre de 2015, cuando todavía no habían hecho el año juntos, disfrutaron de una ceremonia muy muy íntima. Ante notario se dieron el sí quiero en su casa acompañados solamente por su padres y vestidos con zapatillas y vaqueros. "Lo único especial que llevaba puesto era un collar de mi abuela. Siempre la echo de menos, pero esa mañana quizá, un poco más. Sé que se sentirá orgullosa de mí", confesaba Cristina.

Esperando al bebé

El anuncio oficial de los padres llegó unos días después de queLecturas diera a conocer la noticia. A través de sus Instagram se mostraban muy felices por el embarazo aunque no pudieron evitar manifestar que estaban molestos por no haber sido ellos los que lo hicieran público en primer lugar.

"No hemos podido elegir ni cuando ni como dábamos la noticia. No nos han dejado. No han sido nuestros tiempos ni nuestras formas y eso nos ha puesto muy tristes. "Hay líneas rojas que nunca se deberían cruzar", decía la modelo en su publicación.

"Aún así estamos ante el viaje más apasionante que vamos a vivir y por supuesto lo queríamos compartir con todos vosotros", continuaba expresando. "No conocemos mayor felicidad que la que nos da este bebé que se está cocinando a fuego lento para ser nuestro mejor guiso", terminaba el comunicado.

Protección

Durante el embarazo la presentadora llevó un llamador de ángeles, un colgante que muchas mujeres llevan durante su periodo de gestación por el significado que tiene. Para explicar por qué lo llevaba y qué significaba para ella subió una foto a Instagram con él puesto.

"No sé la cantidad de veces que me habéis preguntado por el llamador de ángeles y aunque os he ido contestando a muchos en privado y otras veces de forma pública, lo voy a dejar por aquí escrito y así cuando volváis a preguntar os mandaré este post", comenzaba a diciendo con humor.

"El llamador de ángeles es el colgante largo que llega hasta donde está mi beba, es como un amuleto de unión entre la madre y el bebé. La esfera es como un sonajero que emite un sonido muy sutil cuando se mueve. Se dice que ese sonido relaja al bebé y que cuando nacen son capaces de reconocerlo", continuaba aclarado.

"Te lo tienen que regalar y nadie lo puede tocar, solo tú y tu bebé cuando nazca", aclaraba. "También dicen que protege la tripa de golpes porque al estar por delante hace como un escudo. Alguna vez al levantarme de una mesa o algo así el golpe se lo ha dado el llamador y no la tripa. Embarazadas estamos más torpes pero si ya sois torpes de por sí como yo, pues un poco más", terminaba explicando.

El nombre del bebé

El 14 de julio Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche comenzaban una nueva etapa como padres primerizos con su hija Laia. El parto fue natural y vaginal, no hizo falta la cesárea. En un 'preguntas y respuestas' en directo, Pedroche no tuvo problema en contar como fue su experiencia dando a luz.

"El día 13 de julio comenzaron las primeras contracciones pero no fue hasta horas más tarde que acudió al hospital tras haber estado en contacto todo el día con su matrona, Ana Hernández. A las 21h ingresé de casi 5cm en el hospital HM de Montepríncipe y Laia nació a las 00:10 ya el día 14 de julio", relataba Pedroche.

"No me puse epidural. Estaba muy tranquila y no me acordé de ella. En el curso de Hipnoparto me enseñaron muchísimos recursos para gestionar el dolor y yo me construí mi propia escalera par ir eligiendo una cosa u otra según fuera aumentando la intensidad de las olas uterinas, y la epidural estaba la última de mi lista. No me tuvieron que poner ninguna medicación, ni tuve desgarro, un pequeño punto que ya se ha reabsorbido", respondía a la famosa pregunta.

"Yo estoy muy contenta porque iba muy preparada para todo lo que pudiera surgir y al final salió mejor de lo imaginado. Por mucho que yo quisiera una cosa el parto es cosa de dos, mía y de mi beba y ella también hizo un gran trabajo. Somos un gran equipo y estoy feliz", finalizaba diciendo.