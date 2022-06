Cristina Pedroche desvela por qué se cuida tanto

Si sigues los movimientos de Cristina Pedroche en Instagram la habrás visto entrenar multitud de veces. Aunque no es asidua a acudir al gimnasio, siempre saca tiempo para hacer algo de cardio en casa o algunas tablas de ejercicios. Glúteos, abdominales, piernas... Cristina Pedroche cuida su cuerpo como si fuese su casa.

No solo hace deporte para sentirse en forma por fuera, también busca estabilidad por dentro. Eso es precisamente lo que encontró cuando comenzó a practicar yoga, una disciplina en la que ha ido creciendo poco a poco.

Si al principio algunas posturas le parecían imposibles, gracias a su constancia y esfuerzo ha conseguido dominar las más difíciles. Tal es su pasión por esta disciplina que incluso se ha formado como profesora de manera online.

"No recomiendo hacer yoga para notar un cambio físico. Te recomiendo yoga para cambiarte por dentro, para conocerte a ti mismo, para ser mejor. ¿Que todos esos cambios hacen que por fuera también se note? Sí, pero eso es una consecuencia de un cambio mucho más grande", contestaba Pedroche a una seguidora que quería saber si el yoga servía para tener un vientre plano. Para Pedroche va mucho más allá del físico.

En ese mismo juego de preguntas y respuestas, otro seguidor le lanzaba la pregunta: "Cómo tienes tanta fuerza de voluntad para cuidarte tanto?".

Pedroche era tajante y muy clara en su respuesta. "Porque si no me cuido yo, ¿quién me va a cuidar? Yo elijo cuidarme tanto por dentro como por fuera todos los días. Eso no quiere decir que siempre lo haga motivada, a veces lo hago porque sé que es lo que tengo que hacer", explicaba antes de aclarar que para ella hacer deporte es una rutina como otra cualquiera.

"Hace poco me dijeron que yo entrenaba como quien se lava los dientes cada día. No siempre te apetece pero lo haces porque sabes que es bueno para ti. Yo es que ni me lo pregunto, sé que tengo que hacerlo y lo hago", contó.