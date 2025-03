Críticas a los "abusivos" precios de Lady Gaga para sus conciertos en Barcelona

Tras los numerosos rumores alrededor de una posible gira de Lady Gaga, la artista ha confirmado que celebrará varios conciertos en Norteamérica y Europa a lo largo de 2025 bajo el paraguas de The Mayhem Ball Tour 2025, donde presentará su último álbum de estudio.

"No tenía planeado hacer una gira este año después de mis shows en Singapur, pero la increíble respuesta al nuevo álbum me inspiró a seguir adelante. [...] Esta vez elegimos arenas para darme la oportunidad de controlar los detalles del espectáculo de una manera que simplemente no es posible en los estadios", comenta Lady Gaga.

España es uno de los países agraciados con esta noticia, ya que la estadounidense visitará el Palau Sant Jordi de Barcelona los días 28 y 29 de octubre de 2025. Las entradas, que salen a la venta el 3 de abril tras una preventa exclusiva el 31 de marzo, tienen un coste desde los 55 € en las gradas más altas hasta los 630 € por los tickets VIP más caros.

Críticas por los precios: "Me cago en la inflación"

A pesar de la buena noticia para los fans de Lady Gaga, muchos usuarios han salido a criticar los precios a través de las redes sociales. "Palau Sant Jordi, Joanne World Tour (2017) entrada en pista: 70 €. ¿Ocho años después cuesta el doble? Yo soy muy fan, pero esto me resulta abusivo", comenta @Armando_MoRu.

"La entrada al The Eras Tour (una gira de estadios) en pista me costó 20 € más cara y en Francia. Las entradas en pista de Katy Perry en el WiZink a 90 €. Yo entiendo que en este tiempo Gaga ha ganado renombre y mucho peso en la industria, pero estos precios para un Palau...", critica la misma fan al comparar los precios con otras estrellas pop.

Otros usuarios señalan a la "inflación" como el responsable de estos precios, mientras otros aseguran que se los esperaban todavía más caros.

Lista de precios para ver a Lady Gaga en Barcelona en 2025