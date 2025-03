Lady Gaga anuncia dos conciertos en Barcelona con su gira 'The Mayhem Ball Tour 2025'

Te interesa Lady Gaga explica el significado de las primeras canciones de su nuevo disco 'MAYHEM'

Lady Gaga vuelve a España siete años después. Este 2025, la estadounidense actuará no una, sino dos noches en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Los días 28 y 29 de octubre de 2025, la artista presentará ante sus fans españoles su último proyecto: MAYHEM, donde vuelve a su esencia más pop.

La propia Lady Gaga asegura que no tenía previsto salir de gira este año, aunque finalmente lo hará con The Mayhem Ball Tour 2025 con fechas en Norteamérica y Europa. "No tenía planeado hacer una gira este año después de mis shows en Singapur, pero la increíble respuesta al nuevo álbum me inspiró a seguir adelante", comenta.

"Todo se organizó muy rápido gracias a Arthur Fogel y el increíble equipo de Live Nation, que planificaron una gira global en solo unas semanas. Esta vez elegimos arenas para darme la oportunidad de controlar los detalles del espectáculo de una manera que simplemente no es posible en los estadios. Sinceramente, no puedo esperar. Este show está diseñado para ser una experiencia teatral y electrizante que dé vida a MAYHEM exactamente como lo imagino. Nos vemos pronto, monsters", añade.

Las entradas saldrán a la venta el jueves 3 de abril a través de www.ticketmaster.es y www.livenation.es a las 12:00. Sin embargo, desde el lunes 31 de marzo a las 12:00 habrá una preventa exclusiva para clientes con tarjeta de pago emitida por el Banco Santander.