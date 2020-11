Críticas a Sánchez Dragó por su comentario machista: "Me gustan delgadas, con minifalda y con tacones"

Fernando Sánchez Dragó ha sido tachado de machista tras escribir en un tuit que le gustan las mujeres "delgadas, con minifalda y con tacones" . Además, el escritor español ha compartido una imagen en las que aparece una chica con falda, que dice que es su novia y que la agarra "para que no se me escape" .

Sánchez Dragó ha utilizado las redes sociales explicar que a él le gustan las mujeres "delgadas, con minifalda y con tacones". Su mensaje, que no ha pasado desapercibido y ha sido muy criticado, es una respuesta a la iniciativa de PSOE y Podemos que piden censurar las imágenes de mujeres con estereotipos de género del cartel del 25-N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Además de expresar sus gustos sexuales, el escritor ha compartido una imagen suya, en la que no se le ve la cara, y acompañado de su aparentemente novia, que viste con una falda y lleva unos zapatos de tacón negros.

"Me gustan así. Bueno... El plural sobra, porque la de los fotos es la misma: mi novia", ha escrito Sánchez Dragó junto con la fotografía, donde él mismo expresa que "La agarro para que no se me escape".

El escritor ha recibido críticas en la red, donde también ha opinado sobre el 25-N con otro polémico tuit.