¿Cuántos huevos toma Luis Enrique al día? El seleccionador justifica su dieta

Luis Enrique, que cuenta con más de 534.000 seguidores en su canal de Twitch. A pocas horas del primer partido de España en el Mundial de Qatar, ha respondido a preguntas de todo tipo que le hacían los usuarios.

Uno de ellos le ha preguntado a Luis Enrique qué había cenado esa noche y el seleccionador ha sorprendido a la audiencia revelando su curiosa dieta: "He cenado seis huevos, tres cocidos y tres fritos, judías verdes, zanahoria, boniato y de postre un yogur. Y en los días prepartido nos tomamos una cervecita. Es un ritual. La verdad es que no se puede tener una energía mejor. Tenemos muchas ganas ya de demostrar todo".

Frente a la creencia popular de que no es bueno comer huevo todos los días, uno de los espectadores del directo manifestó su sorpresa: "¿Seis huevos?", a lo que Luis Enrique le ha respondido de forma más extensa: "Si, seis huevos. Y más puedo llegar a comer en un día", ha respondido de nuevo Luis Enrique. "Es uno de los alimentos con más nutrientes de largo. Y si te aseguras de que son huevos de corral... Aquí no lo sé [en Qatar] espero que aquí hayan gallinas pastando. Pero no creo que en el desierto hayan muchas gallinas".

En más de una ocasión, el seleccionador ha explicado lo importante que es para él llevar una dieta muy cuidada, por lo que tiene amplios conocimientos en nutrición: "Es uno de los alimentos con más nutrientes, y si te aseguras de lo que te digo [que sean de corral] puedes comerte los que quieras. Nos asustamos de comer huevos pero luego vemos a uno que se mete seis Petit Suise y te quedas tan pancho. Y ves a uno desayunar seis huevos y te echas las manos a la cabeza".

Por último, ha dejado la opción de introducir media docena de huevos en la dieta diaria a elección de cada uno: "De todas formas yo soy un poco friki en esto de la alimentación. Probadlo vosotros mismos y luego me decís como os sentís".