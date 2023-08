Dani Fernández: "Con Auryn vivía en una película, ahora siento que mi música respira de verdad"

Dani Fernándezha visitado recientemente el podcast La Aldea, y ha hablado sobre su etapa como miembro de la boyband Auryn y su actual carrera profesional como músico en solitario. El cantante también ha compartido su lado más personal ahondando sobre todo en su futuro como padre.

Recopilamos las historias más curiosas que ha contado el ganador del premios Ondas sobre su pasado, presente y futuro como artista y como padre.

Su historia en Auryn y su comienzo en solitario

Dani Fernandez saltó a la fama hace más de una década de la mano de la boyband española Auryn, un proyecto que compartía con Álvaro Gango, Blas Cantó, Carlos Marco y David Lafuente, y que terminó en el año 2016 con la separaciñon del grupo.

"Cuando dejé mi banda a mí me dijeron ‘Oye, Auryn va a terminar’, ¿tú qué quieres hacer?", enunciaba así el gran cambio que tuvo que afrontar en su carrera.

Abandonar el grupo fue un duro golpe para él y explicaba: "Yo me siento muy orgulloso de esa parte. Yo viví muchas cosas muy chulas, pero cuando te dicen: 'tienes que parar' es como un coche a 200km y tu vas enfilado y con todo", continuaba diciendo. “Para mi, con 20 años, tú te vienes arriba. ¿Y cómo lo gestionas? Es muy complicado".

"Lo pasé muy mal. Mi cerebro no entendía el por qué ya no interesaba a la gente, ya no del público, sino mis amigos, gente cercana que se acercaba a ti, que veías cada semana y que en ese momento dejas de interesar, y yo decía: pero si soy el mismo", relataba con nostalgia.

“Tu cerebro empieza a gestionar esto de una forma lenta y progresiva y dar importancia a los amigos de verdad de la gente que apuesta por ti. Cuando empecé a hacer música todo el mundo se creía que iba a seguir la corriente de mi grupo pero yo empecé a escribir canciones de lo que estaba sintiendo en ese momento”, comentaba sobre sus inicios como solista.

Su etapa más complicada y como salió

Cuando Dani se separó Auryn, tuvo que afrontar más de un problema, y se le hizo un poco bola.

“Justo entonces lo dejé con mi chica, que llevaba mucho tiempo con ella. Se me juntó todo: yo tenía mi vida encaminada, y de repente todo termina. Empiezas a salir por salir, se te acaba el trabajo y empiezas a salir, cosas que incluso no debería haber hecho en su día", explicaba el cantante.

“Todo lo que yo he vivido en mi vida me ha hecho ser lo que soy. Hay un momento en el que tu echas atrás y dices ‘madre mía Dani lo que hacías”, terminaba reflexionando.

Ahora, que tiene la cabeza firme, comentaba: "Nadie se lo esperaba [que Auryn desapareciese] , pero siendo lo que he sido yo. He intentado conectar con la gente y para mi la música es eso. Me da igual el estilo que sea, la gente tiene que saber quien eres de verdad, y la gente tiene que sentirlo".

No podía ser él mismo

Ahora el intérprete de Clima Tropical ha encontrado su hueco y su verdadero yo en la industria musical, algo que no le pasaba cuando estaba en la boyband, y no ha dudado en detallar el por qué.

"Yo cantaba en Auryn en inglés y yono tengo ni puta idea de inglés. Yo vivía en un tío como El show de Truman. Era como que vivía en una película y ahora siento que mis música, toda la gente de mi alrededor, respira de verdad. Simplemente nos queremos. Tenemos nuestra, tenemos nuestra mierda y como si fuéramos una familia", empezaba relatando.

"En mi banda tenía que ser todo idílico. Todo era perfecto. Éramos una imagen muy blanca. No podíamos salir con cerveza porque, claro, éramos un público de chavalas o de chavales. Yo decía 'pero es que yo no sé ejemplo de nada. Salgo de fiesta, me emborracha como todo el mundo'. Yo no soy un ejemplo, ni quiero ser ejemplo de nada”, declaraba sin pelos en la lengua.

Cuando se separó de la banda relataba así el punto de inflexión: “Entonces llega un momento en el que yo también respiré un poco cuando empecé a vivir lo que vivo es como, por esto me dedico a la música”.

"Tengo mucha gente de diferentes edades y la gente viene a verme y me dice 'Joder, es que hay gente de veinte y hay gente de sesenta', te lo juro", explicaba sobre lo que ve desde el escenario. "Yo nunca pensé que eso iba a pasar porque yo tocaba antes para gente de 15", explicaba con cierta incredulidad.

El artista y el presentador también ha hecho bromas sobre el ‘fenómeno bragas’ que se vivieron donde las fans lanzan su ropa interior a los cantantes. “En mis conciertos viene gente a escuchar y disfrutar de la música y ese tipo de cosas ya no se ven”, concluía el exmiembro de Auryn.

Su futuro hijo y su sueño de ser padre

Unos meses depsués de contraer matrimonio con su chica Yarea Guillén, Dani anunció que iba a ser papá, una de las cosas que más ilusión le hace en esta vida. "Desde pequeño he querido tener un niño. Uno de mis sueños ha sido ser padre”, expresaba el artista muy emocionado.

“Se viene la locura ahora, voy a ser padre músico a la vez que es una responsabilidad grande pero te pediré consejo", bromeó. Sin embargo, el cantante se mostró completamente mentalizado para poder compaginarlo y con ganas de iniciar esta nueva etapa.

En una breve conversación sobre los tatuajes del cantante, ha abierto la posibilidad de incluir el nombre del bebé en su piel, y los nombres ya están claros: Joel si es niño y Belice si es niña.

El origen de escoger Belice guarda una bonita historia: “Es una canción de Love of Lesbian que a mi mujer y a mí nos gusta mucho", explicaba emocionado.

“Estoy viviendo el mejor verano de mi vida a nivel de trabajo y mi cabeza está en que nazca el niño. Lo estamos viviendo de una forma muy bonita”, declaraba.

El cantante ha dejado claro que está feliz y orgulloso de la música que está haciendo y, además, se ha mostrado afortunado por su futuro bebé.