Dani Martín y María Hervás: las informaciones que apuntan a su posible romance

Dani Martín se ha subido de nuevo a la cresta de la ola con su último tema. Hace tres semanas, llegaba conEl Último Día de Nuestras Vidas, un lanzamiento de carácter pop-rock en el que el artista de Emocional que plasma a la perfección su esencia a través de un tema lleno de vida.

Tras este lanzamiento, sus fans están a la espera de sus próximos directos, así como de su nuevo disco que llegará el próximo mes de noviembre. No obstante, han salido informaciones que podrían indicar que este buen momento que está viviendo en lo musical se podría extrapolar a lo personal.

Lo contaba el diario La Razón, donde relacionan al cantante con la actriz María Hervás. Ambos fueron vistos supuestamente en el bar El ratón de Getaria ubicado en el distrito madrileño de Arganzuela. El vecino del cantante, Javier Meléndez, afirma que suele "coincidir en ese bar" con el cantante. "Es un hombre muy simpático y agradable. Habla con todo el mundo y no se le ha subido a la cabeza la popularidad", afirma.

Aunque es cierto que ambos se siguen en Instagram, lo que está claro es que ninguno de ambos se ha pronunciado respecto a estas informaciones. Recordemos que al artista de Que bonita la vida se le ha relacionado en el pasado con nombres como Patricia Conde, Melissa Jiménez, Blanca Suárez o Begoña Martín.

María Hervás: de estudiante de Arquitectura a ser actriz de Los Serrano

En lo que respecta a su lado más personal, sabemos que María, antes de comenzar en el mundo de la interpretación, hizo una primera apuesta por la Arquitectura, carrera que abandonó al poco de empezar. Tras ingresar en Arte dramático y danza, empezó sus estudios en Filosofía, donde llegaría el resto de títulos que la precederían en su trayectoria, tal y como cuenta The Objective.

La actriz de 37 años es conocida por sus apariciones en La que se avecina, Los Serrano, La pecera de Eva, Gym Tony,Aquí Paz y después Gloriao Políticamente incorrectos, entre sus títulos más populares.

Su próximo proyecto,se trata de The Second Woman, una obra teatral que tendrá lugar en Teatros del Canal de Madrid el próximo 9 de noviembre. La actriz de Machos Alfa interpreta a una mujer encapsulada en una habitación transparente donde una pantalla plasma lo que ocurre en esa habitación. En esta trama, la visitan hombres de todo tipo con los que representará el mismo ritual: la conversación de una pareja en la que inciden en la pérdida de romanticismo de su relación.

En su parte más sentimental, María fue relacionada con Alfred García. Según contó el pódcast Mamarazzis en febrero de 2023, ambos fueron vistos paseando con actitud muy cariñosa por las calles de Madrid. Los rumores apuntan a que se conocieron en el concierto de Los niños Jesús, la banda de Jordi Évole, en Barcelona.

Sin embargo, se mostró incómoda cuando le preguntaron acerca de este presunto romance: "A Alfred le conozco, haciendo Yerma tuvimos la oportunidad de conocernos, pero el resto que se habla de nosotros. Nunca jamás he hablado de mi vida privada, personal y sentimental, ni cuando me han preguntado por personas que no se dedicaban a esta profesión, ni tampoco cuando me han preguntado por personas que sí se dedican, sigo en mi línea".

Dani Martín, a las puertas de su próximo disco

Más allá de lo que respecta a su lado más personal, lo cierto es que muy pronto tendremos entre manos a El último día de nuestras vidas, el próximo disco de Dani Martín que llegará el 8 de noviembre. En su portada, vemos que marca lo que el artista simboliza como un "grito de la música que sale" de sus "entrañas".

Para verle sobre el escenario, sus fans tendrán que esperar a los próximos 21, 22, 28, 29 de noviembre y los días 12, 13, 19 y 20 de diciembre del próximo año. Será en el WiZink Center de Madrid donde el intérprete de Peter Pan celebrará su trayectoria en la música con su Gira 25 p*tos años.

No obstante, para los más impacientes, habrá una primera escucha de su nuevo disco el 5 de noviembre de este año en el WiZink Center de Madrid.