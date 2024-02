María Hervás, de cerca: su edad, el síndrome que sufre, su relación con Alfred García y su pareja

María Hervás no tenía claro desde pequeña que quería ser actriz. Comenzó a estudiar Arquitectura y lo dejó unos años después para centrarse en la interpretación cuando descubrió que su pasión era el cine.

Su debut en la televisión fue en 2007 en la serie Los Serrano, donde vio vida a la rebelde Susana con solo 18 años. Su primer papel protagonista llegó en 2010 con La pecera de Eva, y también ha actuado en otras series como El Barco, La que se avecina, La cocinera de Castamar o El Pueblo.

Una apasionada de la filosofía y el yoga

La madrileña lleva casi 20 años trabajando en cine y televisión, sin embargo, sigue viviendo en el mismo barrio donde nació, en Puerta de Toledo, delante de la casa sus padres y cuando no tiene rodaje se dedica a estudiar Filosofía. "Un día normal, sin rodaje, dedico un par de horas a estudiar Filosofía. Hago cuatro asignaturas al año cuando lo normal son diez por curso, pero ya llevo más que mediado segundo", explicó en una entrevista para el Diario Sur.

La actriz de 36 años asegura que para ella, estudiar es su refugio y ha encontrado en Kant la forma de entender el mundo: "Es el andamiaje perfecto sobre el que se apoyan Heidegger, Hannah Arendt y la antropología feminista, Nietzsche y su tratamiento de la moralidad..."

Otra de las pasiones de María más allá de la interpretación y de la filosofía es el yoga. María practica ashtanga vinyasa, un tipo de yoga basado en los movimientos de la naturaleza que está compuesto por los ocho pasos necesarios para que la mente se enfoque en un solo punto.

En la mencionada entrevista, María reveló que suele practicarlo todos los días, pero debe adecuarlo a los complicados horarios de los rodajes, por lo que suele hacerlo a las cinco de la mañana.

El papel más complicado de María Hervás

La intérprete, que reconoce que el teatro es "su niño mimado", vivió su papel más duro en esta disciplina. Fue en la obra Jauría se puso en la piel de la víctima de La Manada, el caso de violación múltiple que dejó claro ante la Justicia que "no es no".

"Que en un momento histórico para el feminismo me tocara hacer una obra del caso de La Manada, que ha modificado incluso la legislación, fue una responsabilidad tremenda que me cayó como una losa en su día: representar un personaje que en ese momento está yendo a la misma velocidad que va el mundo. Estar a la vanguardia de la sensibilidad, y eso me flipa", dijo en una entrevista con el Huffington Post.

El síndrome que sufre María Hervás

Los estímulos y su entorno le afectan sobremanera. Absorbe todo: tanto la energía positiva como la negativa. Lo contó en una charla con el periódico anteriormente citado cuando la periodista Paula M. Gonzálvez reconocía su trabajo como actriz y le mencionaba un titular el que se referían a ella como "una de las actrices más prometedoras".

"Mi vida es súper normal, vivo en el barrio en el que nací, en la calle en la que nací, mis padres viven en la acera de enfrente y mi día a día es muy cotidiano. No me ha cambiado la vida en nada", decía antes de reconocer que a pesar de que le gusta que reconozcan su trabajo, sufre "con todo".

"Se llama PAS (Persona Altamente Sensible) y se puede diagnosticar. Me levanto el 80% de los días pensando que no quiero ser actriz", aseguraba antes de explicar cómo afecta esto a su día a día.

"Soy un poco PAS, todo lo percibo mucho, y eso tiene su lado bueno para actuar, pero todo es todo, y si tengo una jornada de rodaje de 12 horas en la que te tienes que relacionar con 150 personas, cada una con sus energías, con sus necesidades, sus miedos... recibes muchos impactos emocionales a lo largo del día. Cuando llego a casa llego como de la guerra, como si me hubiesen extraído cada gota de energía vital. Eso me genera mucha infelicidad porque siento que soy demasiado frágil para este trabajo. Luego están las exigencias, que caen especialmente sobre las actrices, la cantidad de juicios a los que nos sometemos...", dijo.

¿Cuál es su relación con Alfred García?

María Hervás es muy discreta con su vida privada y prefiere mantenerla en secreto, aunque hay veces que ha circulado información sobre ella, como su supuesta relación con el cantante Alfred García.

En febrero de 2023, Mamarazzis revelaba que habían sido vistos paseando por las calles de Madrid en actitud muy cariñosa. Se rumoreaba que se habían conocido en noviembre de 2022 en el concierto de Los niños Jesús, la banda de Jordi Évole, en Barcelona. Poco a poco, se fueron haciendo amigos y al final surgió el amor.

La madrileña negó en marzo que estuvieran juntos en un canutazo durante los Premios Talía: "Yo me río, sobre todo, y fundamentalmente, porque es muy gracioso. Es la primera vez que me pasa, por supuesto, y además de una cosa que no es verdad".

Sin embargo, en mayo ABC publicó que sí eran ciertos los rumores y la parejita había sido vista en una azotea de Madrid disfrutando de una romántica velada. "Se les veía muy cómplices y en ningún momento se ocultaron. Parecían una pareja de novios", decían las fuentes consultadas.

La actual pareja de María Hervás

La madrileña mantuvo una relación en 2022 con Miguel, un arquitecto del que presumía en sus redes sociales con sus salidas al cine Golem de Madrid, al que acudían todas las semanas porque compartían la afición.

No compartían la profesión, un punto a favor para María porque lo considera "muy saludable". Ya no hay rastro de Miguel, así que podemos confirmar que rompieron, aunque no sabemos cuándo.

La pareja actual de la actriz es un joven moreno con el que ha sido fotografiado recientemente. Gtres los ha pillado paseando juntos por Madrid a finales de enero, lo que no conocemos su nombre ni a que se dedica.

María Hervás y su novio

¿Quién es el hombre misterioso con el que pasea de la mano María? Se abren las apuestas sobre su identidad.