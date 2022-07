Dani Rovira llora la pérdida de su perro: "Me has roto el alma en mil pedazos"

"Que en la Tierra hay una perra menos. Y en el cielo, una estrella más". Como cantaba Mecano en Laika, el perrito de Dani Rovira ha comenzado un nuevo viaje, un sendero que es inevitable tarde o temprano. "Me has roto el alma en mil pedazos. Has decidido que ya era el momento de decirnos adiós", lamenta en su cuenta Rovira.

Nueve fotos acompañan al emotivo texto que ha compartido Dani y en el que se puede comprobar que su complicidad era absoluta. "No te imaginas lo que te voy a echar de menos. Te llevo tan dentro que es como si me hubieran arrancado un trozo de mi propio cuerpo", escribe el actor.

Buyo, que debía su nombre al que fue portero del Real Madrid y de la Selección Española, era un mestizo de pitbull de color marrón claro al que le gustaba lanzarse a la pelota. "Ojalá algún día llegue a ser la persona que tú veías en mi", decía el intérprete.

Hace tiempo, una mala experiencia con los petardos sirvió a Rovira para pedir que se frenase el lanzamiento de estos proyectiles. Buyo llegó a hiperventilar y vomitar por el miedo. "Si le pasa estando suelto en un parque, seguramente hubiera huido despavorido, con lo peligroso que puede ser eso para él y para cualquiera. Cuando llegué a casa se puso a temblar, a jadear, hiperventilar e incluso vomitó. Algo deja de ser divertido en el momento en el que puede causar un trauma o herir a un ser vivo. Probad a jugar al pilla pilla, a las estampas, a leer un libro o a cualquier cosa que no haga daño", denunciaba en sus redes.

Lobo y Carapapa, los otros dos perros de Dani, tendrán que aprender a vivir sin su fiel compañero.

Lobo llegó a su vida gracias a El Hormiguero, un mestizo de color negro al que tenía que buscar familia en su sección y que acabó adoptando él mismo, en directo.

Carappa es un simpatiquísimo bulldog francés.

Es innegable el amor que el actor siente hacia sus perros, pero también hacia la raza animal. Por eso, junto a su expareja Clara Lago, puso en marcha la fundación Ochotumbao, para conseguir recursos y dar visibilidad a asociaciones que luchen por animales, personas y medioambiente.

"La vida no espera, no avisa ni se hace tu amiga, la vida es un juego con una partida", como bien dice Dani Martín en su canción 'El cielo de los perros', Rovira tendrá que guardar todos los recuerdos que tiene con Buyo en lo más profundo de su corazón.