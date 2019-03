David Bisbal confiesa su vocación frustrada

David Bisbal es uno de los grandes cantantes españoles que triunfa en todo el mundo. Su éxito le llegó hace 18 años, gracias a la primera edición de OT, y a lo largo de estas casi dos décadas, se ha mantenido y ha arrasado con su música. Sin embargo, no siempre ha tenido claro que quería ser artista.

A través de las redes sociales, el coach de 'La Voz Senior' ha desvelado que durante una época de su vida se dedicó al ciclismo.

"No estoy seguro del año, pero tendría que ser el 96 o 95!", escribe Bisbal en Instagram junto con unas imágenes en las que se le ve recorriendo "las carreteras de Almería entrenando con el equipo", como él mismo declara. Y añade que "aunque no obtuve grandes resultados deportivos, este deporte me dejó una gran herencia, me hizo ser disciplinado en mi gran profesión como músico y cantante".