David Gandy, de cerca: cuántos años tiene, quién es su pareja y sus dos hijas Matilda y Tabitha

El nombre David Gandy igual no te dice mucho, pero si hablamos del famoso anuncio de televisión de la fragancia Light Blue de Dolce & Gabbana (2007) seguramente sabes lo que es. Se trata de un popular spot que se ha retransmitido en muchas ocasiones y en el que se ve a un modelo moreno luciendo un bañador turbo blanco en un barco.

¿Seguro que en algún momento lo habías visto verdad? El protagonista es el modelo británico de 43 años David Gandy, una de las celebrities de las pasarelas más cotizadas del mundo. Lleva trabajando con Dolce & Gabbana más de 15 años y en una entrevista con La Vanguardia reconoció que no tiene previsto dejar la firma.

"He tenido muchas ofertas de otras marcas italianas pero las rechacé porque Dolce& Gabbana es mi familia y nos respetamos mucho mutuamente. He hecho trabajos para otras firmas, claro, pero nunca de su competencia directa", decía.

Ser veterinario, su vocación frustrada

David nació en Billericay, en Essex (Reino Unido) en 1980 en el seno de una familia humilde. Su vocación no era ser modelo, sino veterinario, aunque no le llegó la nota para ello e ingresó en marketing. Ahí descubrió el mundo de la moda y empezó a participar en varios concursos de pasarelas televisados.

La fama la alcanzó en 2001 al ganar el certamen This morning. Irónicamente, no se presentó por sus propios pies sino que su compañero de piso en la Universidad de Gloucestershire lo apuntó sin decírselo. Con 21 años, se mudó a Londres para trabajar con la agencia Select Model Management.

En sus primeros años como modelo, David colaboró con marcas como Zara, Gant U.S.A., Hugo Boss, H&M, Carolina Herrera o Massimo Dutti y en 2006, pasó a ser la cara principal de Dolce & Gabbana.

El spot Light Blue fue un punto de inflexión en su carrera y volvió a ser escogido como el protagonista para el anuncio de esta fragancia en 2010 y 2013. En el primer año, trabajó con la modelo Marija Vuyovic, en el segundo con Anna Jagodzinska y terminó con Bianca Balti.

Ha rechazado varios papeles en el cine

El innegable atractivo del británico ha hecho que muchos directores y productores de cine se interesaran en él para protagonizar algunas películas. En una charla con Square Mole, confesó que le habían ofrecido el film Cincuenta sombras de Grey y lo rechazó: "Me lo ofrecieron, un papel que probablemente cualquier actor cogería, pero afortunadamente me encuentro en una posición en la que me gusta lo que hago. No siento la necesidad de actuar".

Además de este, pensaron en él para 300 o Hércules. "No estoy diciendo que no lo haga nunca. He leído muchos papeles que me gustaría interpretar, que habría cogido".

Gandy es uno de los modelos británicos mejor pagados, ya que su patrimonio se estima de unos 14 millones de euros. También pudimos verlo como acompañante de Jennifer López en el videoclip de First Love: "Bailar con J.Lo, una de las más grandes del espectáculo, fue aterrador", dijo.

Quién es Stephanie Mendoros, la pareja de David Gandy

David Gandy ha conquistado a miles de personas, aunque él solo tiene ojos para su mujer Stephanie Mendoros, con la que lleva seis años. La conoció durante una fiesta de moda en Milán y la abogada se acercó a saludar. Actualmente viven juntos en Londres.

Matilda y Tabitha, sus dos hijas

David y Stephanie son padres de dos niñas: Matilda (cinco años) y Tabitha (dos años).

La familia adora pasar tiempo juntos, especialmente con su perrita Dora. "Con una casa llena de mujeres, incluso el perro. Ahora todos me ignoran. No tengo control sobre nada", dijo en una entrevista.

David Gandy es uno de los rostros más cotizados de Reino Unido.