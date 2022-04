David Guetta y MORTEN confirman su residencia en Ibiza para este verano

Te interesa David Guetta hace un remix de 'Pepas'

¿Qué tendrán preparado David Guetta y MORTEN en Ibiza a partir de junio? Pues habrá que estar muy atentos para esas fechas, ya que la pareja estará dando un show muy exclusivo en el Hi Ibiza a partir del 3 de junio hasta el 30 de septiembre de este año.

La fiesta llevará por nombre Future Rave y quien quiera disfrutar de estos dos genios de la música electrónica podrá hacerlo durante 18 semanas en Ibiza.

¿Qué es Future Rave?

Hace ya unos años que David Guetta y MORTEN decidieron apostar por un nuevo sonido, al que ellos han llamado Future Rave y, desde entonces, han acumulado millones de reproducciones sacando mega éxitos como Never Be Alone, Dream o la remezcla del mítico Titanium. Future Rave pretende acercarse a una nueva visión de la música electrónica, una que esté más alejada de los sonidos comerciales y más cerca de melodías underground. Para ellos esta es la música del futuro.

Sobre su vínculo con Ibiza, Guetta no lo duda y ha expresado su amor por la isla claramente: "Es un verdadero sueño traer la experiencia Future Rave a Ibiza este verano. Junto con mi amigo Morten, hemos creado un nuevo sonido, un nuevo movimiento, que tiene sus raíces en el underground y está hecho para el escenario principal de los festivales. Este es el comienzo de algo muy especial y estamos ansiosos por estar juntos con nuestros fantásticos fanáticos en el increíble Teatro Hï Ibiza. La isla siempre ha ocupado un lugar especial en mi corazón, lo que hace que esta residencia sea aún más significativa”.

Los amantes de la música electrónica ya pueden ir marcando en rojo estas fechas en el calendario porque Future Rave promete noches de adrenalina, buena música y un ambiente único.

Según ha informado el propio club, Future Rave contará con una selección especial de invitados durante toda la temporada.