El desastroso retoque de Photoshop de Pilar Rubio en Instagram

Pilar Rubio volvió a demostrar su habilidad en El Hormiguero en su última intervención, en la que tenía que memorizar saludar en 100 idiomas distintos. Poco antes, la presentadora compartía un selfie en su cuenta de Instagram confesando que estaba muy nerviosa ante el reto que se iba a enfrentar: "Comenzamos @elhormiguero !!!! Hoy con un reto de memoria. Estoy que me muero de los nerviosssss"

Y los nervios no le perjudicaron en la prueba de memoria pero si a la hora de publicar la foto, ya que no se dio cuenta de que se veía claramente que la imagen había sido retocada con algún editor. La puerta que aparece a sus espaldas, con un cartel de El Hormiguero, está deformada por varias partes a consecuencia de haber modificado su cara o su pelo.

Los seguidores de Pilar no tardaron en darse cuenta de este detalle y no dudaron en decírselo en los comentarios: "Cuando te pasas con el photoshop. Notáis algo en la puerta???", "No sé que falta hace tanto Photoshop", "La edición que? 😂Se nota en la puerta, pero aparte sales muy guapa", "No se puede editar mejor. has torcido la puerta y todo" o "¿Qué le pasa a la puerta?" son algunos de los comentarios que pueden leerse.