Pilar Rubio revela qué nombre le pondrá a su bebé si es una niña

Pilar Rubio anunció su cuarto embarazo junto al futbolista Sergio Ramos hace tan sólo unos días en El Hormiguero, a través de un impresionante mapping. Ahora la presentadora ha acudido a un evento en Madrid donde ha hablado con los medios por primera vez desde que dio esta gran noticia.

Pilar no ha tenido ningún reparo en hablar de sus primeros meses de embarazo: "El primer mes lo pasé fatal. Me dormía a cualquier hora. De pie me dormía y pensaba '¿Por qué? ¡Si sólo llevo un mes embarazada! ¿por qué estoy tan cansada?' pero ya se me ha pasado"

Ante la pregunta de la prensa sobre si quiere que este cuarto bebé sea una niña, la presentadora no tiene ninguna preocupación por ello: "No toca niña... A mi realmente me da igual que sean niños o niñas... Realmente los trataría igual a todos. haría lo mismo con ellos, no haría ninguna diferenciación, de hecho no me gusta el tema de diferenciar".

"Que si es niña, perfecto, pero si es niño, también, porque seguro que va a ser distinto a los otros tres. Porque los otros tres son un catálogo de emociones distinto", añade.

Lo que si tiene claro es el nombre que le pondría en el caso de que finalmente fuese una niña: "Me encanta Ginevra, Ginevra con uve, estaría bien, si fuera niña le pondría Ginevra", en cambio tiene más dudas si el cuarto bebé fuese otro niño: "Y si es niño pues tenemos varias opciones".

Antes de que desvelase que estaba embarazada de nuevo en El Hormiguero, los medios ya especularon con este cuarto embarazo a raíz del gesto que hizo Sergio Ramos al marcar un gol decisivo que hizo que el Real Madrid ganase la Supercopa de España, metiéndose el balón bajo la camiseta.

Este detalle hizo que muchos pensaran que el futbolista estaba simulando el cuerpo de una mujer embarazada, y que de esta manera estaba anunciando su futura paternidad. Aunque Pilar dice que no fue premeditado: "No, realmente no fue la intención para nada. Él marcó un gol decisivo en una final y quería quedarse con el balón como recuerdo y se lo metió ahí".

La presentadora también explica que tanto ella como su marido se lo han dicho ya a sus otros hijos, aunque los más pequeños no han mostrado mucho entusiasmo: "Si, se lo hemos dicho. A Alejandro, claro, tiene dos años y ni caso. Marco, pues lo mismo. Sergio si ha dicho: 'Mamá tiene un bebé en la tripa'".

Por último, Pilar confiesa que ninguno de sus cuartos embarazos han sido buscados pero que la familia crezca es todo alegría.