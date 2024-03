La desconocida faceta musical de Joe Keery ('Stranger Things') sale a relucir gracias a un trend viral con 'End of beggining'

Joe Keery es uno de los personajes más queridos de Stranger Things. El actor se ganó el cariño del público con su papel Steve Harrington desde la primera temporada tras su estreno en 2016.

Ahora tiene una carrera consolidada como actor, pero gracias a un trend viral de TikTok muchos de sus fans han descubierto otra de sus facetas artísticas: antes de dedicarse al mundo de la actuación, Keery era músico.

Los usuarios de la red social han comenzado a utilizar en sus vídeos End of beggining, uno de sus temas publicados en 2022 bajo el nombre artístico Djo, muchos de ellos sin saber que se trataba del actor. La letra dice así:

"And when I'm back to Chicago I feel it |Another version of me, I was in it", fragmento de la canción para el que han hecho clips en tono melancólico con vídeos o fotografías de esa ciudad en la que se sienten ellos mismos.

"No he avanzado del todo, pero lo he sacado y estoy en paz con eso, así que verlo ahora tomar una nueva vida me ha hecho reflexionar de nuevo sobre ese momento", ha contado a People sobre el sencillo que escribió hace un año y medio.

El tema ha conseguido colarse en el Top 40 del Hot 100 de Billboard, siendo la primera vez que el artista entra en este chart.

Djo, su alter ego musical

Joe debutó en el mundo de la música en el grupo chicaguense de rock psicodélico Post Animal, del que formaba parte como guitarrista y batería. Lanzaron su primer EP —Post Animal Perform the Most Curious Water Activities— en 2015 y en 2018 su primer álbum de estudio, When I Think Of You In A Castle.

En el año 2019 sus compromisos con la famosa serie de Netflix le obligaron a dejar de hacer giras con la banda, y fue entonces cuando comenzó su carrera en solitario como músico bajo el pseudónimo Djo, lanzando su primer álbum solista —Twenty, Twenty— ese mismo año.

Fue en 2022 cuando grabó End of beggining, canción que se ha viralizado dos años después de su publicación y está siendo todo un éxito en redes sociales. Tras el fulgor, el artista ha compartido el visualizer del sencillo en YouTube, y en apenas tres días cuenta con más de medio millón de views.

Actualmente, Djo tiene 25,5 millones de oyentes mensuales en Spotify, que seguro que han aumentado —y seguirán creciendo— después de que la gente se haya enterado de que es el encantador Steve de Stranger Things.

